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Cristina Fafiães Oliveira
Psicóloga e membro da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses

O Psicólogo Responde: porque me comparo tanto com os outros?

Há 1h e 47min
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O Psicólogo Responde é uma rubrica sobre saúde mental para ler todas as semanas. Tem comentários ou sugestões? Escreva para opsicologoresponde@cnnportugal.pt

 

Não é por vaidade, nem por fraqueza, nem por insegurança.

O que a ciência psicológica nos diz é que a comparação com os outros é um dos mecanismos de sobrevivência mais antigos do cérebro humano, que, ao longo da nossa história, foi extremamente útil e evolutivo.

A comparação social é o processo pelo qual os indivíduos avaliam as suas opiniões, competências e circunstâncias face às dos outros. A teoria da comparação social explica este processo como um processo cognitivo-motivacional, que sempre foi objeto de extensa investigação empírica nas diversas áreas da psicologia, como o desenvolvimento, a área social e a área clínica.

Imagine o seguinte cenário: um colega seu foi promovido. Ainda antes de começar a processar a notícia, aparece uma espécie de sinal vermelho no cérebro, uma silenciosa auditoria interna que faz perguntas como: onde estou na hierarquia? Ele é melhor do que eu? O que esta promoção significa para o meu percurso na empresa? Não escolhemos ter este pensamento. Simplesmente surge, de forma involuntária. Este é um exemplo da comparação social, que acontece desde sempre na mente humana, muito antes de existirem empresas, redes sociais ou até a própria linguagem.

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O confronto social intrínseco

Na ausência de métricas objetivas, a teoria da comparação social funciona como um mecanismo de validação e orientação. Para medir as nossas capacidades e opiniões de forma realista, procuramos referências próximas e semelhantes. Esta tendência promove uma adaptação saudável ao nosso ambiente, permitindo-nos avaliar o nosso desempenho de modo seguro. Ajuda a manter uma autoimagem estável, enquanto a comparação com referências muito distantes pode gerar frustração ou sentimentos de inadequação.

Se queremos saber o quão integrados estamos no nosso ambiente social, o vizinho é uma medida mais adequada do que um rei ou um atleta olímpico.

Neste contexto, William James propõe que a autoestima é a relação entre a conquista e a aspiração, e que essa relação é implicitamente social desde o início.

As neurociências confirmam que este fenómeno ocorre no cérebro. Num estudo realizado em 2007, imagens cerebrais demonstram que receber uma recompensa depende mais do que os outros receberam, do que do ganho absoluto.

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Atualmente, reconhece-se que a comparação social é um processo normativo e não uma perturbação patológica em si mesma, assumindo um caráter funcional quando integrada e regulada por uma estrutura de personalidade madura e resiliente. No entanto, se esta ferramenta social for desregulada, sobretudo pelos contextos tecnológicos contemporâneos, constitui um factor de risco significativo de sofrimento psicológico.

A comparação pode ser motivadora ou destruidora, dependendo de uma só pergunta: será que acredito que realmente poderia alcançar o que o outro alcançou? Se sim, sinto admiração e ambição. Se não, sinto inveja e desmotivação.

Os determinantes psicossociais

O mundo digital veio inundar-nos com comparações ascendentes, em escala industrial, a toda a hora, em relação a pessoas que não conhecemos e que nunca iremos conhecer.

Os estudos mostram consistentemente que o uso passivo das redes sociais, o chamado scrolling sem interação, está associado à baixa autoestima e ao aumento dos sintomas depressivos. O mecanismo em questão é a comparação social. Medimos a nossa experiência interna, sem filtros, contra a vida polida e cuidadosamente selecionada de outras pessoas. Comparamos o nosso, atrás das cenas, com todos os reels de quem vive profissionalmente das redes sociais. É um problema de calibração porque muitos de nós subestimamos o quanto os outros editam e fazem atuações performativas das suas vidas online. Sabemos que fazemos isso na nossa própria vida, mas não fazemos a mesma assunção para as pessoas que estamos a ver. O resultado é uma distorção sistemática: acreditamos que a vida dos outros é sempre alegre, sem esforço e fotogénica tal como o seu feed sugere.

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Os sinais de alerta

Para a maior parte das pessoas, a comparação social é um pequeno zumbido de insatisfação. Para alguns, porém, pode ser a lógica organizadora do mal-estar psicológico.

Na depressão, a pessoa compara-se de forma ascendente, extrai conclusões sobre o seu valor enquanto humano e fica paralisada por pensamentos ruminantes sobre essas conclusões de incapacidade.

Na ansiedade social, o processo é igualmente debilitante. Os indivíduos, além de se compararem entre si após encontros sociais, pré-simulam como se medirão antes da interação ocorrer. Comparam a experiência interna (coração acelerado, sentimento de incompetência, ansiedade, que estão convencidos de que os outros conseguem ver) com o exterior composto dos outros. É um concurso interminável e invencível.

A comparação social online pode também atuar como um forte catalisador para o desenvolvimento e manutenção de perturbações do comportamento alimentar. Ao expor continuamente os utilizadores a imagens idealizadas, corpos digitalmente modificados e padrões de beleza irrealistas, as redes sociais promovem a interiorização do ideal de magreza ou de desenvolvimento muscular. Este processo intensifica a insatisfação corporal e a monitorização constante do próprio corpo, gerando uma discrepância acentuada entre o corpo real e o idealizado. Para tentar mitigar o mal-estar emocional decorrente dessa avaliação negativa, o indivíduo recorre frequentemente a comportamentos alimentares disfuncionais e restritivos, os quais, num quadro de vulnerabilidade psicológica e sistémica, podem precipitar ou consolidar uma perturbação alimentar.

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A comparação social torna-se clinicamente preocupante quando se torna crónica, em vez de ocasional, e é sempre ascendente, sem reconhecer o valor do próprio progresso.

O que fazer

É impossível parar a comparação social. Não conseguimos. Está construída, cerebralmente, nos processos de recompensa, de autoconceito e de pertença social. O objetivo, tanto em terapia quanto na vida de todos os dias, não é a eliminação, mas a sua regulação. Isto significa que, quando a comparação acontece, é importante identificar e reconhecer que está a acontecer, em vez de desvalorizar e deixar passar. Devemos perguntar-nos o que essa comparação nos diz, de facto, e se o ponto de referência é mesmo válido. Representa reconhecer que, às vezes, comparamos o nosso Eu real a uma versão ficcional de outra pessoa. Isto significa que devemos escolher alvos de comparação que façam sentido no nosso referencial de vida, em vez de escolher pelo feed das redes sociais ou pela nossa ansiedade.

Festinger, autor de referência nesta área, observou que a comparação social é um impulso e que os impulsos podem ser redirecionados, tornados conscientes e, em parte, trazidos ao controle intencional.

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Estratégias práticas

Se entramos no campo da fragilidade psicológica por comparação social, as pessoas podem procurar abordagens que trabalham a avaliação externa para o locus de controlo interno, resiliente, através de diversas estratégias como a terapia cognitivo comportamental para desconstruir as distorções de comparação.

Podem recorrer às abordagens da terapia da aceitação e compromisso, para trabalhar a flexibilidade cognitiva. Ajudar a perceber que os pensamentos não são a identidade ou a realidade dos factos.

A terapia focada na compaixão é uma abordagem que ajuda a tratar a vergonha e a autocrítica excessiva. Ensina as pessoas a desenvolverem a autocompaixão, estimulando o sistema de calma e segurança do cérebro através de técnicas como o mindfulness e a visualização mental.

Como um individuo não está sozinho numa ilha, não pode ser apoiado se for isolado dos sistemas em que se move. Seja uma estrutura corporativa competitiva, uma academia desportiva de elite, uma dinâmica familiar perfeccionista ou a armadilha algorítmica das redes sociais, o ambiente alimenta constantemente o ciclo de comparação. Pode recorrer à terapia sistémica para trabalhar a desconstrução dos guiões familiares, a definição de limites sistémicos e lealdades promotoras de mal-estar.

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Pode seguir protocolos de higiene digital, como deixar de seguir contas que desencadeiam comparações ascendentes desadaptativas, ocultar a visibilidade de métricas (gostos, visualizações) e estabelecer períodos livres de tecnologia para permitir a regulação do sistema nervoso.

Foque em si mesmo, em vez de comparar a sua jornada com a dos outros. Compare-se com quem era no passado. Valorize as pequenas conquistas, o seu crescimento e a sua evolução. Estabeleça objetivos a curto, médio e longo prazo e reestruture o plano sempre que necessário.

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