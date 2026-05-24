O Psicólogo Responde: poorque me sinto sozinho mesmo rodeado de pessoas?

Há 1h e 39min

O Psicólogo Responde é uma rubrica sobre saúde mental para ler todas as semanas. Tem comentários ou sugestões? Escreva para opsicologoresponde@cnnportugal.pt

Sentir-se sozinho no meio de outras pessoas pode parecer contraditório, mas é uma experiência emocional mais comum do que muitas vezes imaginamos. A solidão não depende apenas da presença física de companhia, está sobretudo relacionada com a forma como nos sentimos emocionalmente ligados aos outros.

É possível conviver diariamente com amigos, colegas, familiares ou parceiros e, ainda assim, sentir que falta proximidade, compreensão ou vinculo emocional autêntico.

Muitas pessoas descrevem a experiência de “estar rodeadas de pessoas, mas não se sentirem emocionalmente compreendidas”. Do ponto de vista psicológico, esta vivência está frequentemente relacionada com a ausência de vínculo emocional significativo, intimidade relacional e sentimento de pertença.

A investigação em Psicologia mostra que a qualidade das relações interpessoais tende a ter maior impacto no bem-estar psicológico do que o número de contactos sociais. Interações frequentes ou presença social constante não garantem, por si só, proximidade emocional. Quando existe dificuldade em expressar emoções, necessidades afetivas ou vulnerabilidades pessoais, as relações podem permanecer num plano superficial, mesmo em contextos de convivência regular.

Em muitos casos, o receio de rejeição, crítica, abandono ou incompreensão conduz ao desenvolvimento de estratégias de proteção emocional. Esta dinâmica pode gerar uma sensação persistente de distanciamento emocional, apesar de participar socialmente, comunicar e manter rotinas interpessoais, a pessoa sente dificuldade em estabelecer vínculos emocionalmente seguros e genuínos.

As experiências relacionais precoces e os acontecimentos de vida desempenham igualmente um papel relevante nesta vivência. Histórias marcadas por rejeição, negligência emocional, instabilidade afetiva ou ausência de validação emocional podem influenciar a forma como a pessoa perceciona a proximidade, a confiança e a segurança nas relações. Estas experiências podem contribuir para padrões relacionais inseguros, dificultando a construção de vínculos emocionais consistentes e satisfatórios.

Paralelamente, a dominante conetividade digital em que vivemos não se reflete em maior proximidade emocional. Embora as redes sociais facilitem o contacto imediato, também podem favorecer comparações sociais constantes, idealizações relacionais e interações

mais superficiais. A disponibilidade permanente para comunicar não equivale, necessariamente, à existência de apoio emocional significativo ou de relações emocionalmente seguras.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem destacado o impacto da solidão e da desconexão relacional na saúde psicológica. Quando persistente, este sentimento pode associar-se a sintomas de ansiedade, tristeza, desmotivação, baixa autoestima, sensação de vazio e sofrimento emocional. Neste sentido, a solidão não deve ser entendida como sinal de fraqueza pessoal, mas como uma experiência humana associada à necessidade fundamental de vínculo, pertença e ligação emocional significativa.

O que fazer?

Promover relações emocionalmente autênticas;

Desenvolver competências de comunicação emocional;

Procurar contextos relacionais seguros pode contribuir para reduzir sentimentos de isolamento e desconexão.

Em determinadas situações, o acompanhamento psicológico pode ser importante para compreender padrões relacionais, reforçar a regulação emocional, trabalhar crenças interpessoais e facilitar a construção de vínculos mais seguros e satisfatórios.

Sentir-se sozinho mesmo estando acompanhado não significa ausência de valor pessoal. Frequentemente, traduz a existência de necessidades emocionais legítimas que ainda não encontraram resposta adequada nas relações atuais.