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Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

CNN Portugal
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Carolina de Freitas Nunes, que esteve detida na Indonésia depois de terem sido encontradas dezenas de munições na sua bagagem, está de regresso a Portugal, após vários dias de acompanhamento consular e diligências junto das autoridades locais

Carolina de Freitas Nunes, detida na Indonésia depois de terem sido encontradas 50 munições na sua bagagem, está a caminho de Portugal e deverá reencontrar a família nas próximas horas.

A bordo do avião que a traz de volta a Lisboa, a psicóloga portuguesa publicou uma mensagem no Instagram em que agradece o apoio recebido nos últimos dias e diz que a experiência lhe deixou “marcas no corpo e na alma”. “Escrevo estas palavras a bordo do avião que me leva finalmente para casa”, escreveu Carolina de Freitas Nunes, acrescentando que o regresso lhe permitirá voltar a abraçar os filhos. “Esse abraço foi o que me deu força para nunca deixar de acreditar que este dia chegaria”, afirmou.

Na mesma publicação, a psicóloga agradeceu à família, aos amigos e a todos os que a acompanharam durante o processo, deixando também palavras de reconhecimento à PSP, ao Ginásio Clube Português, à Embaixada de Portugal em Jacarta e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O caso remonta aos últimos dias, quando Carolina de Freitas Nunes foi intercetada no aeroporto internacional de Bali, antes de deixar a Indonésia, após as autoridades locais terem detetado munições durante o controlo de segurança.

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A portuguesa explicou que as munições estavam relacionadas com a prática de tiro desportivo e que terão ficado esquecidas na bagagem. O processo foi acompanhado pelas autoridades portuguesas, através da representação diplomática em Jacarta.

Na mensagem publicada esta noite, Carolina de Freitas Nunes agradeceu ainda “aos jornalistas que escolheram a ética, o rigor e a verdade” e afirmou que regressa sem ressentimento. “Hoje não levo comigo revolta. Levo apenas uma enorme gratidão e um desejo que ocupa todo o meu coração: abraçar os meus filhos. Finalmente, volto para casa”, escreveu.

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Temas: Psicóloga Detida Indonésia Munições
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