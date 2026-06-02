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Amor, sexo e relações: a inteligência artificial está a dividir gerações

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 24min
inteligência artificial (getty images)
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Os mais jovens veem oportunidades, os mais velhos olham para os avanços da IA com desconfiança

Quase metade dos jovens adultos de seis grandes potências económicas acredita que, dentro de dez anos, a inteligência artificial (IA) contribuirá para a felicidade de todos, oferecendo um apoio emocional genuíno, segundo um inquérito.

No entanto, este entusiasmo diminui significativamente com a idade, pois a proporção desce para 25% entre os maiores de 55 anos, segundo o inquérito de larga escala divulgado na segunda-feira e analisado em exclusivo pela agência France-Presse (AFP).

Com os rápidos avanços na IA, muitos utilizadores da Internet estão a encontrar um confidente, ou até mesmo um parceiro romântico, nos assistentes virtuais, os agora famosos chatbots.

Entretanto, o progresso na robótica está a dar origem a bonecas sexuais cada vez mais sofisticadas.

Realizada pelo Instituto YouGov com 10.000 participantes dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Indonésia e Hong Kong, esta investigação retrata um "cenário moral em constante transformação".

Em geral, as gerações mais velhas demonstram um ceticismo significativamente maior.

Benefícios exclusivos?
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O impacto psicológico dos chatbots em indivíduos vulneráveis está a ser minuciosamente examinado, após a morte de vários adolescentes ligada ao uso de IA pelas suas famílias.

Os resultados destacaram ainda "uma profunda divisão ideológica" entre o Ocidente e a Ásia.

O continente asiático parece estar muito mais aberto à aceitação da tecnologia para melhorar a vida amorosa e sexual.

A extensão destas disparidades surpreendeu a YouGov e a patrocinadora do estudo, a empresa de media japonesa Star X Gen, como destacaram à AFP.

Na Indonésia, por exemplo, metade dos inquiridos — em todas as faixas etárias — acredita que a IA pode melhorar as suas relações e o seu bem-estar sexual.

Este entusiasmo desce para 34% em Hong Kong e 24% no Japão, antes de cair a pique no Ocidente: 20% nos Estados Unidos, 15% na Alemanha e apenas 9% no Reino Unido.

"Enquanto a opinião pública ocidental geralmente perceciona a intimidade artificial como uma ameaça à autenticidade das relações humanas, o público asiático parece cada vez mais disposto a abrir espaço para a IA nas suas vidas", frisou Philippe Chan, da YouGov.

Benefícios exclusivos?
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Embora o 'flirt' ou ter interações sexuais com um chatbot esteja a tornar-se gradualmente mais comum, a transição para o mundo físico — através de robôs ou bonecas — ainda está nos seus estágios iniciais.

Em todo o inquérito, apenas 17% disseram estar dispostos a experimentar uma "boneca sexual com inteligência artificial", enquanto a grande maioria (59%) rejeitou categoricamente a ideia.

Não surpreendentemente, a ideia atrai mais os jovens do que as gerações mais velhas, e no Japão e na Alemanha, a proporção de jovens adultos dispostos a experimentar é quase o dobro da média nacional.

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Temas: IA Inteligência Artificial Tecnologia Internet Amor
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