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PS insiste que há casas prontas por usar e acusa Sebastião Bugalho de “confundir alhos com bugalhos”

Agência Lusa , NM
Há 39 min
Luís Marques Mendes em Espinho
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O deputado socialista Nuno Fazenda diz que o porta-voz do PSD está a “distorcer a realidade do país”

O PS acusou esta quinta-feira o porta-voz do PSD de desconhecimento dos dossiês, de “confundir alhos com bugalhos” e de “distorcer a realidade do país”, reiterando que os factos comprovam que há casas prontas por atribuir e utilizar.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PS Nuno Fazenda reagiu à posição do pelo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que afirmou que o secretário-geral do PS “enganou ou foi enganado”, questionado José Luís Carneiro se retirava a “acusação infundada” que fez ao Governo de ter “casas prontas a habitar” que não entregava.

“O senhor eurodeputado confunde alhos com bugalhos e essa confusão resulta de duas grandes razões. A primeira é que está muito longe daquilo que é o país real, que não o conhece, e também desconhecimento dos dossiês”, disse Nuno Fazenda.

O deputado do PS aconselhou por isso Sebastião Bugalho a “estudo dos dossiês sobre os assuntos em causa” e a “comprovar junto das fontes e visitar os projetos concretos no terreno”.

“Se assim o fizer, escusa de estar a distorcer aquilo que é a realidade do país e, por isso, aquilo que foi dito pelo secretário-geral corresponde à realidade e às evidências verificáveis no terreno”, reiterou.

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Segundo Nuno Fazenda, o “próprio Governo veio reconhecer agora que, de facto, existem casas concluídas e nem sabe quantas são”.

Voltando ao exemplo de Grândola, que José Luís Carneiro visitou na véspera, o socialista afirmou que “são mesmo casas, estão prontas há mais de um ano e meio e isso corresponde à total verdade”.

“E aquilo que verificamos é que, mais uma vez, o Governo, em vez de resolver o assunto, tem sempre como marca culpar alguém. Agora, culpa as entidades gestoras”, disse, considerando que o executivo “não pode alegar desconhecimento” porque o PS alertou de várias formas para este tema.

O deputado do PS criticou ainda que seja dito que algumas destas “casas são para alojamento urgente e temporário”.

“Então e estas não são importantes também para acolher pessoas? Não são casas que deviam estar a ser disponibilizadas? Com certeza que sim”, enfatizou.

Nuno Fazenda deu ainda o exemplo de Vila Velha Ródão, onde disse haver apartamentos concluídos para habitação com arrendamento acessível “há mais de um ano” que “não estão abertos”. 

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“Aquilo que se pede é, de facto, humildade e concretização. Teria ficado bem ao Governo reconhecer que falhou, mas que vai arregaçar mangas para resolver o assunto. E não fez isso, mas sim um atirar de culpas e de responsabilização. E isso é que não resolve os problemas das pessoas”, criticou.

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Temas: PS PSD Sebastiao Bugalho

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