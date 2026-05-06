Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"A ministra da Saúde já desistiu do SNS": PS pede demissão de Ana Paula Martins

Agência Lusa , NM
Há 54 min
Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, no final do briefing da reunião do Conselho de Ministros que se realizou em Évora (Lusa/ Nuno Veiga)

Socialistas alertam para os "dados gravíssimos de deterioração na resposta" na Saúde

O PS pediu esta quarta-feira a demissão da ministra da Saúde e criticou o primeiro-ministro por a manter em funções, acusando-a de já ter desistido do SNS que apresenta “dados gravíssimos de deterioração na resposta”.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a vice-presidente do PS Mariana Vieira da Silva considerou que nos primeiros dois meses de 2026 houve “uma deterioração muito significativa” em “praticamente todos os indicadores de produção de capacidade de resposta do SNS ao país”.

“A ministra da Saúde já desistiu do SNS, é isso que podemos concluir com estes dados. E aquilo que os portugueses não compreendem, e não podem compreender, é como é que o primeiro-ministro, [Luís Montenegro], ainda não desistiu da ministra da Saúde, Ana Paula Martins”, criticou.

Questionada sobre se estava a pedir a demissão da ministra, Mariana Vieira da Silva respondeu: “quando eu digo que a única coisa que o país não compreende é como é que Luís Montenegro continua a confiar numa ministra que, não só não cumpriu aquilo com que se tinha comprometido, como os resultados se deterioram de mês para mês, sim, é isso que estou a dizer”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Nós, desde a nomeação da ministra Ana Paula Martins no segundo governo de Luís Montenegro, que dissemos que a partir dali tudo o que acontecesse neste setor era da responsabilidade do primeiro-ministro”, recordou.

Segundo a deputada do PS, “há agravamento brutal das condições financeiras do SNS” e, em vez dos cidadãos estarem a ter uma melhor resposta, há “dados gravíssimos de deterioração da resposta”.

“Os dados conhecidos no dia de ontem [terça-feira] sobre o Serviço Nacional de Saúde são muito preocupantes. Em praticamente todos os indicadores de produção de capacidade de resposta do SNS ao país, nós temos nos primeiros dois meses deste ano de 2026 uma deterioração muito significativa. Falamos de quebras de 6% das consultas nos cuidados de saúde primários. São menos de 400 mil consultas”, condenou.

Mariana Vieira da Silva apontou ainda “uma quebra de mais de 3,8% nas consultas hospitalares, um valor que se torna muito significativo nas primeiras consultas hospitalares”. 

Temas: PS Mariana Vieira da Silva Ana Paula Martins Ministra da Saúde SNS
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

"A ministra da Saúde já desistiu do SNS": PS pede demissão de Ana Paula Martins

Há 54 min

Passos considera absurda e irrealista proposta do Chega de baixar idade da reforma

Ontem às 23:02
01:46

Programa "Defender Portugal" representa "uma série de benefícios para os jovens"

Ontem às 16:57
01:59

'Defender Portugal'. "É preciso esclarecer melhor esta dimensão. Para voluntariado mascarado não contem connosco"

Ontem às 16:53
Mais Partidos

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

Ontem às 10:01

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Ontem às 07:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Ontem às 15:55

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

Hoje às 10:26

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

4 mai, 16:23

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

Ontem às 16:20

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Hoje às 12:08

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP: mais 15 polícias e um segurança detidos

Ontem às 13:27

Operação Marquês: Tribunal administrativo suspende nomeação de advogado oficioso para representar Sócrates

Hoje às 08:00