"É a prova de que o Governo falhou na resposta": PS reage à demissão de Maria Lúcia Amaral

Agência Lusa , TFR
Há 54 min
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS (Lusa/ José Sena Goulão)

Na perspetiva do líder do PS, Luís Montenegro não se “pode alienar as suas próprias responsabilidades”

O secretário-geral do PS defendeu esta terça-feira que a demissão da ministra da Administração Interna “é a prova de que o Governo falhou na resposta” à tempestade e lembrou que “o mais importante responsável da Proteção Civil” é o primeiro-ministro.

“Eu amanhã tenho a intenção de dizer ao primeiro-ministro aquilo que tenho a dizer no debate parlamentar, mas é evidente que a demissão da ministra da Administração Interna é a prova de que o Governo falhou na resposta a esta emergência, a esta tempestade”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro à chegada à sede do PS, onde decorre a Comissão Política Nacional do PS.

Na perspetiva do líder do PS, Luís Montenegro não se “pode alienar as suas próprias responsabilidades”. “O primeiro e mais importante responsável da proteção civil no país é o primeiro-ministro”, defendeu.

O primeiro-ministro vai assumir transitoriamente as competências que pertenciam à ministra da Administração Interna, quando se tornar efetiva a exoneração de Maria Lúcia Amaral hoje anunciada, a primeira “baixa” do segundo Governo liderado por Luís Montenegro.

 A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pediu a demissão e o Presidente da República aceitou-a, segundo uma nota oficial divulgada hoje à noite.

O comunicado explicita que será o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que “assumirá transitoriamente as respetivas competências”, logo que a exoneração se torne efetiva.

Esta é a primeira demissão do XXV Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, pouco mais de oito meses depois da sua posse, a 5 de junho de 2025.

Temas: PS Maria Lúcia Amaral Ministra da Administração Interna José Luís Carneiro

