Mau tempo: Carneiro pede ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Secretário-geral do PS reiterou que não quer “exigir agora responsabilidades” políticas, insistindo na sua disponibilidade para “colaborar e cooperar com o Governo e com as instituições do país para servir as pessoas”

O secretário-geral do PS instou o Governo a ativar o mecanismo europeu de proteção civil para responder às consequências da depressão Kristin e reiterou a sua disponibilidade para colaborar, apesar de não ter sido contactado pelo executivo.

“Insistimos na imediata ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil (...) porque permite meios e recursos que são importantes para responder a esta crise”, pediu José Luís Carneiro numa conferência de imprensa após uma reunião do secretariado nacional do PS, na sede do partido, em Lisboa, sobre os impactos da passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

O líder do PS lembrou também o Governo da “importância de pôr em prática as medidas previstas na Estratégia Nacional de Proteção Civil preventiva” e de “garantir o cumprimento das medidas previstas no Planeamento Civil de Emergência”.

No sábado, em declarações à Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias já tinha criticado a decisão do Governo de não ter recorrido ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (EUCPM), com a justificação de que os meios nacionais não estão esgotados.

José Luís Carneiro reiterou que não quer “exigir agora responsabilidades” políticas, insistindo na sua disponibilidade para “colaborar e cooperar com o Governo e com as instituições do país para servir as pessoas”.

Depois de recordar que, na passada sexta-feira, já se tinha disponibilizado contribuir com o seu conhecimento enquanto antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro afirmou que não foi ainda contactado pelo Governo.

“Não fui contactado pelo Governo, nem pelo primeiro-ministro, nem pela ministra da Administração Interna, contudo continuamos com a mesma disponibilidade que tinha na primeira hora em que me pronunciei aqui na sede do Partido Socialista”, disse.

Questionado sobre se lamenta esta falta de diálogo, Carneiro respondeu negativamente, insistindo que está disponível para colaborar e pôr à disposição do Estado português os recursos e o conhecimento do PS

Inquirido sobre a sugestão do candidato presidencial apoiado pelo PS de prolongar os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ajudar à reconstrução das regiões afetadas pela tempestade, o líder socialista disse concordar, acrescentando que pode estar em causa o cumprimento dos prazos de execução nas regiões afetadas.