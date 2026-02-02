Mau tempo: Carneiro pede ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Agência Lusa , MJC
Há 47 min
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS (Lusa/ José Sena Goulão)

Secretário-geral do PS reiterou que não quer “exigir agora responsabilidades” políticas, insistindo na sua disponibilidade para “colaborar e cooperar com o Governo e com as instituições do país para servir as pessoas”

O secretário-geral do PS instou o Governo a ativar o mecanismo europeu de proteção civil para responder às consequências da depressão Kristin e reiterou a sua disponibilidade para colaborar, apesar de não ter sido contactado pelo executivo.

“Insistimos na imediata ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil (...) porque permite meios e recursos que são importantes para responder a esta crise”, pediu José Luís Carneiro numa conferência de imprensa após uma reunião do secretariado nacional do PS, na sede do partido, em Lisboa, sobre os impactos da passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

O líder do PS lembrou também o Governo da “importância de pôr em prática as medidas previstas na Estratégia Nacional de Proteção Civil preventiva” e de “garantir o cumprimento das medidas previstas no Planeamento Civil de Emergência”.

No sábado, em declarações à Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias já tinha criticado a decisão do Governo de não ter recorrido ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (EUCPM), com a justificação de que os meios nacionais não estão esgotados.

José Luís Carneiro reiterou que não quer “exigir agora responsabilidades” políticas, insistindo na sua disponibilidade para “colaborar e cooperar com o Governo e com as instituições do país para servir as pessoas”.

Depois de recordar que, na passada sexta-feira, já se tinha disponibilizado contribuir com o seu conhecimento enquanto antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro afirmou que não foi ainda contactado pelo Governo.

“Não fui contactado pelo Governo, nem pelo primeiro-ministro, nem pela ministra da Administração Interna, contudo continuamos com a mesma disponibilidade que tinha na primeira hora em que me pronunciei aqui na sede do Partido Socialista”, disse.

Questionado sobre se lamenta esta falta de diálogo, Carneiro respondeu negativamente, insistindo que está disponível para colaborar e pôr à disposição do Estado português os recursos e o conhecimento do PS

Inquirido sobre a sugestão do candidato presidencial apoiado pelo PS de prolongar os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ajudar à reconstrução das regiões afetadas pela tempestade, o líder socialista disse concordar, acrescentando que pode estar em causa o cumprimento dos prazos de execução nas regiões afetadas.

Temas: PS José Luís Carneiro Kristin Depressão Kristin

Relacionados

Como anjos, pedreiros, refugiados alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios onde "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

Partidos

PSD entrega projeto para travar acesso livre às redes sociais de crianças até 16 anos

Há 13 min

Mau tempo: Carneiro pede ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Há 47 min
01:38

Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6

Ontem às 21:27
06:19

Medidas do Governo "vão no sentido certo" mas "têm de chegar rapidamente", diz Seguro

Ontem às 18:27
Mais Partidos

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

Ontem às 16:31

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49