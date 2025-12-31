Carneiro quer saber se Governo tem plano de contingência para aeroportos

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 13:49
José Luís Carneiro (Lusa)

Secretário-geral do PS voltou a acusar o executivo de Luís Montenegro de falta de cuidado e de planeamento, de impreparação e de incompetência, afetando o prestígio do país em termos internacionais

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, instou esta quarta-feira o Governo a esclarecer se elaborou ou não um plano de contingência para os aeroportos para o período de Natal e ano novo.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Barcelos, Carneiro voltou a acusar o executivo de Luís Montenegro de falta de cuidado e de planeamento, de impreparação e de incompetência, afetando o prestígio do país em termos internacionais.

“A questão que se coloca é esta: o Governo fez ou não fez um plano para gerir essa procura e o pico dessa procura, que é próprio destas épocas do ano?”, questionou.

Lembrou que, “historicamente”, há três planos de contingência para responder às necessidades, um no período da Páscoa, outro no verão e outro no Natal e ano novo.

“Ora, o Governo e o primeiro-ministro devem responder à seguinte pergunta: há ou não há um plano de contingência? Se há, que plano é esse?”, reiterou.

O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários vai ser suspenso por três meses no aeroporto de Lisboa, infraestrutura que será reforçada "de imediato" com militares da GNR, anunciou na terça-feira o Ministério da Administração Interna.

Em comunicado, o Governo justifica o reforço de medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com "o agravamento dos constrangimentos na zona de chegadas" de passageiros não-europeus provenientes de fora do espaço Schengen devido à evolução do novo Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia.

José Luís Carneiro quer ainda saber se, na sequência desta decisão, há ou não falhas de segurança no controlo do aeroporto de Lisboa.

“São respostas às quais o primeiro-ministro tem o dever de responder, porque só ele é o primeiro responsável pelo sistema de segurança interna, porque é mesmo sob a sua tutela que funciona o sistema de segurança interna”, rematou.

