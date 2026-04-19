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Carneiro avisa que não contam com o PS para "ofensa à dignidade" das alterações à lei laboral

Agência Lusa
Há 58 min

Na perspetiva de José Luís Carneiro, estas alterações foram para “fazer exatamente o oposto daquilo que deveria ser uma reforma” nesta área

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O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, avisou hoje que o Governo não conta com o PS para a “ofensa à dignidade” dos trabalhadores que considera ser as alterações à legislação do trabalho, apelidando de “contrarreforma das leis laborais”.

“O Governo que não cumpriu, nem cumpre e mostra incapacidade para responder aos temas que preocupam as condições de vida das pessoas, veio concentrar-se em quê? Num tema que não inscreveu no programa eleitoral e que, em relação ao qual, guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais. Melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais”, criticou no seu discurso de abertura da Comissão Nacional do PS, que decorre em Lisboa.

Na perspetiva de José Luís Carneiro, estas alterações foram para “fazer exatamente o oposto daquilo que deveria ser uma reforma” nesta área. 

“E, portanto, connosco não podem contar para esta ofensa que está a ser feita à dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores no nosso país”, avisou.

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