Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PS discorda de soluções do Governo para Tribunal de Contas e quer melhorias na especialidade

Agência Lusa , MCC
Há 21 min
Parlamento (Lusa/JOSÉ SENA GOULÃO)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Proposta de lei do Governo foi aprovada, na generalidade, com os votos do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal e abstenções do PS e JPP

O PS indicou esta sexta-feira que se absteve na proposta de lei sobre o Tribunal de Contas porque defende uma reforma deste órgão, mas discorda de muitas das soluções do Governo e por isso quer alterações e melhorias na especialidade.

A proposta de lei do Governo sobre a nova organização e processo do Tribunal de Contas (TdC) foi aprovada, na generalidade, com os votos do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal e abstenções do PS e JPP, com o deputado socialista Pedro Vaz a votar de forma diferente, optando pelo voto contra e a apresentação de uma declaração de voto escrita.

Numa conferência de imprensa para apresentar um ciclo de conferências sobre a reforma da justiça, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, foi questionado sobre o motivo desta abstenção, em relação à qual anunciou uma declaração de voto escrita, e também sobre o nome escolhido pelo partido para o lugar de Provedor de Justiça, tema que remeteu para a próxima semana.

“Aquilo que entendemos é que esta reforma, neste contexto, é necessária. Não concordamos com muitas das soluções que foram apresentadas, não quisemos que a solução fosse à partida chumbada. Eu penso que este deve ser um trabalho de especialidade longo”, respondeu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O objetivo dos socialistas é que, na especialidade, seja ouvido o Tribunal de Contas, as entidades internacionais e outros agentes que executam despesa pública com o objetivo de se ter “uma melhor lei do Tribunal de Contas”.

“E a nossa abstenção foi nesse sentido, foi dizer de forma clara que nós precisamos de uma alteração, mas a proposta de lei não corresponde àquela que seria a nossa alteração nós queremos continuar esse processo”, apontou.

De acordo com Eurico Brilhante Dias os três aspetos que o PS considera preocupantes são o limiar dos contratos com ausência de visto prévio, o perímetro das instituições que ficam dentro ou fora do escrutínio do Tribunal de Contas e a responsabilização financeira dos gestores públicos.

Na declaração de voto do deputado Pedro Vaz, a que a Lusa teve acesso, o socialista refere que esta reforma proposta pelo Governo “é no sentido inverso a toda o edifício até agora construído”.

Pedro Vaz cita o parecer do Mecanismo Nacional Anticorrupção que refere que esta reforma é feita sem “uma avaliação de impacto que fundamente as soluções apresentadas, com dados verificáveis e os motivos para que o sistema mereça ser alterado e de que forma a solução apresentada melhora o sistema sem criar dificuldades ou riscos de valor superior aos que pretende resolver”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Esta proposta de lei aquilo que faz é deitar por terra o edifício constitucional de controlo de contas públicas e na prática esvaziar o Tribunal de Contas nas suas competências constitucionais. Talvez seja mesmo isso que o Governo pretenda, usar este processo e outros já ocorridos, como desculpa para alterar a Constituição”, critica.

Na conferência de imprensa, Eurico Brilhante Dias não quis “confirmar nem desmentir” as notícias de que o PS vai indicar Luísa Neto, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, para o cargo de provedora de Justiça. 

“Só falarei sobre as listas e as designações durante a próxima semana. O prazo termina dia 29 e, durante a próxima semana, darei uma conferência de imprensa onde falarei das várias soluções que temos, não apenas para a Provedoria de Justiça, mas também para os outros órgãos”, disse apenas.

As novas eleições para Provedor de Justiça foram marcadas no parlamento para dia 12 de junho, o mesmo dia em que os deputados votarão para a eleição de quatro novos juízes do Tribunal Constitucional, os novos membros para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) e o Conselho Consultivo da Lusa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em 16 de abril, o antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes falhou a eleição para o cargo de provedor de Justiça ao alcançar um resultado inferior a dois terços, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PS Governo Tribunal de Contas Proposta de lei
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

IL pede audição urgente no Parlamento do presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Há 21 min

PS discorda de soluções do Governo para Tribunal de Contas e quer melhorias na especialidade

Há 21 min

Conselho Nacional do Chega propõe rejeição do pacote laboral

Hoje às 06:06

Carneiro não acompanha comissão de inquérito sobre Lajes e acusa Rangel de "nervosismo"

20 mai, 06:14
Mais Partidos

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Hoje às 10:22

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo

Hoje às 13:14

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

Ontem às 17:03