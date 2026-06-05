PS pede audição do governador do Banco de Portugal sobre posição quanto às taxas de juro

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O PS pede ainda a audição do antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio

O PS requereu esta sexta-feira a audição do governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, para esclarecer a posição sobre a evolução das taxas de juros e riscos inflacionistas, pedindo também para ouvir Vitor Constâncio, antigo responsável pelo cargo.

Em causa está, segundo o requerimento do PS, uma entrevista recente à da Antena 1 e Jornal de Negócios na qual Álvaro Santos Pereira respondeu, sobre uma eventual subida das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu, que “vale mais atuar mais cedo do que mais tarde” e que é importante “atuar rapidamente e decisivamente” quando existam indícios de potenciais espirais inflacionistas.

“A posição assumida pelo Governador do Banco de Portugal nesta entrevista assume particular relevância num contexto marcado por elevada incerteza económica internacional, pela persistência de desafios muito sérios associados ao custo da habitação e ao endividamento das famílias, bem como pela importância que a evolução das taxas de juro assume para o investimento e para o crescimento económico”, justificam os socialistas.

O PS quer por isso a audição no parlamento de Álvaro Santos Pereira “para prestar esclarecimentos sobre as declarações públicas recentemente proferidas acerca da evolução das taxas de juro, dos riscos inflacionistas e das respetivas implicações para a economia portuguesa”.

O objetivo dos socialistas é que o parlamento conheça “de forma mais aprofundada a avaliação efetuada pelo Banco de Portugal relativamente aos riscos inflacionistas identificados, aos fundamentos económicos que sustentam a posição expressa pelo seu Governador e aos potenciais impactos que uma eventual subida das taxas de juro poderá ter sobre a economia portuguesa, as famílias e as empresas”.

O PS pede ainda a audição do antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, sobre “as perspetivas da política monetária e da evolução económica na área do euro”.