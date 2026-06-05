Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PS pede audição do governador do Banco de Portugal sobre posição quanto às taxas de juro

Agência Lusa , TFR
Há 44 min
Álvaro Santos Pereira (TIAGO PETINGA/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O PS pede ainda a audição do antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio

O PS requereu esta sexta-feira a audição do governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, para esclarecer a posição sobre a evolução das taxas de juros e riscos inflacionistas, pedindo também para ouvir Vitor Constâncio, antigo responsável pelo cargo.

Em causa está, segundo o requerimento do PS, uma entrevista recente à da Antena 1 e Jornal de Negócios na qual Álvaro Santos Pereira respondeu, sobre uma eventual subida das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu, que “vale mais atuar mais cedo do que mais tarde” e que é importante “atuar rapidamente e decisivamente” quando existam indícios de potenciais espirais inflacionistas.

“A posição assumida pelo Governador do Banco de Portugal nesta entrevista assume particular relevância num contexto marcado por elevada incerteza económica internacional, pela persistência de desafios muito sérios associados ao custo da habitação e ao endividamento das famílias, bem como pela importância que a evolução das taxas de juro assume para o investimento e para o crescimento económico”, justificam os socialistas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O PS quer por isso a audição no parlamento de Álvaro Santos Pereira “para prestar esclarecimentos sobre as declarações públicas recentemente proferidas acerca da evolução das taxas de juro, dos riscos inflacionistas e das respetivas implicações para a economia portuguesa”.

O objetivo dos socialistas é que o parlamento conheça “de forma mais aprofundada a avaliação efetuada pelo Banco de Portugal relativamente aos riscos inflacionistas identificados, aos fundamentos económicos que sustentam a posição expressa pelo seu Governador e aos potenciais impactos que uma eventual subida das taxas de juro poderá ter sobre a economia portuguesa, as famílias e as empresas”.

O PS pede ainda a audição do antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, sobre “as perspetivas da política monetária e da evolução económica na área do euro”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PS Governador do Banco de Portugal Álvaro Santos Pereira Taxas de juro Audição
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

PS pede audição do governador do Banco de Portugal sobre posição quanto às taxas de juro

Há 44 min

Operação Influencer: comissão de inquérito proposta pelo Chega rejeitada por ampla maioria

3 jun, 22:37
08:22

É possível levar a sério as propostas do Chega de reduzir a idade da reforma e de plafonar as pensões?

3 jun, 22:08
02:55

"Quero tranquilizar todos: esta má reforma laboral será derrotada no Parlamento", avisa Ventura

3 jun, 17:50
Mais Partidos

Mais Lidas

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

30 mai, 09:51

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Hoje às 09:15

Morreu Marjane Satrapi. Família e amigos dizem que "morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa", o marido

Ontem às 10:16

Ivo Rosa também foi investigado por suspeitas de favorecimento pessoal num processo que envolvia milhões suspeitos de Angola

29 mai, 07:00

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

Hoje às 09:23

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Knorr desmente CGTP: fábrica "nunca esteve com a produção totalmente parada" durante a greve geral

3 jun, 16:42

Acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 faz vários feridos no aeroporto de Frankfurt

Ontem às 14:29