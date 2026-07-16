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Exames nacionais: PS acusa Fernando Alexandre de responsabilizar professores e exige plano de contingência até sexta-feira

Agência Lusa , TFR
Há 49 min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (LUSA)
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Marcos Perestrello considerou que o Governo tem sido insensível e incapaz de “dar um sinal de esperança de que o problema será resolvido atempadamente e de forma satisfatória”

O deputado do PS Marcos Perestrello acusou esta quinta-feira o ministro da Educação de responsabilizar os professores pelo “caos que o Governo lançou sobre a classificação dos exames” e exigiu ao executivo que apresente um plano de contingência até sexta-feira.

O dirigente socialista falava aos jornalistas no Parlamento em reação às declarações de hoje de manhã do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que disse faltarem professores para classificar os exames nacionais de algumas disciplinas e admitiu que as pautas dos exames nacionais do ensino secundário poderão não ser afixadas na sexta-feira, conforme previsto, se ainda houver provas por classificar.

Marcos Perestrello afirmou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro da Educação, nas declarações desta quinta-feira, estão a responsabilizar os professores “pelo caos que o Governo lançou sobre a classificação dos exames de acesso ao ensino superior”.

“A responsabilidade não é dos professores. Ao contrário do que disse hoje o ministro da Educação, há vários professores a afirmarem publicamente que não foram chamados a classificar exames. A ideia de que há falta de professores para classificar exames, que os professores não se oferecem para classificar exames, estão indisponíveis para o fazer, é uma ideia que é contrariada e negada pelos professores”, considerou.

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O dirigente do PS disse que se esperava que Fernando Alexandre apresentasse “um plano de contingência para resolver o problema”, o que não aconteceu, e frisou que sexta-feira “será um dia decisivo”, insistindo na necessidade de se apresentar soluções.

“Amanhã [sexta-feira] será um dia decisivo. E confrontado, novamente, com a incapacidade de resolver o problema, o Governo terá que, definitivamente, apresentar o plano de contingência para o fazer”, afirmou.

Marcos Perestrello considerou que o Governo tem sido insensível e incapaz de “dar um sinal de esperança de que o problema será resolvido atempadamente e de forma satisfatória”, afirmando que os socialistas “tudo farão para pressionar e forçar o Governo a encontrar uma solução para o problema que o próprio criou”.

O também vice-presidente da Assembleia da República reiterou que o executivo é o culpado pelos problemas das últimas semanas, argumentando que estes foram “lançados pela leviandade” com que o Governo “desmantelou as estruturas do Ministério da Educação, reduzindo-as à metade”.

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O deputado respondeu também à garantia deixada pelo primeiro-ministro de que vai “continuar a arriscar”, argumentando que Luís Montenegro “não pode fazê-lo pondo em casa e jogando com a vida dos portugueses em momentos chave e fundamentais para o futuro dos jovens”.

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