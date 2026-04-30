Comissão de Acompanhamento do PRR reconhece área social como o "epicentro da crise"

Há 1h e 30min

Presidente da comissão destacou as dificuldades nas obras públicas, sublinhando que os empreiteiros reportam frequentemente dificuldades ao nível da mão de obra

A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR (CNA-PRR) indicou esta quinta-feira que a área social é o “epicentro da crise” do plano, uma vez que considera a maior percentagem de obras públicas.

“Aquele que é o epicentro da crise é a área social porque concentra a maior percentagem de obras públicas”, afirmou o presidente da CNA-PRR, Pedro Dominguinhos, em Lisboa, na apresentação do primeiro relatório divulgado em 2026 por este órgão.

Pedro Dominguinhos assinalou que, em todas as obras visitadas, os empreiteiros reportaram dificuldades ao nível da mão-de-obra.

A isto soma-se o aumento dos preços, com um impacto direto nos materiais de construção, bem como o efeito do comboio de tempestades que “diminuiu a capacidade interna de muitas empresas”, aumentando a pressão sobre este setor.

Outra área onde se registam problemas é na saúde mental, sobretudo forense, que constitui um compromisso do Estado perante outros Estados europeus, cujo número de camas “se vai reduzir drasticamente”.

De acordo com a CNA-PRR, os cuidados continuados são outro exemplo, sobretudo, após ser conhecido que existem 2.800 pessoas que deveriam ter alta, mas continuam nos hospitais sem outra solução.

“Ficámos muito aquém das necessidades”, assinalou.

Já no sentido oposto aparece as qualificações e competências, com várias metas já concluídas, como o Impulso Jovens ou Centros Tecnológicos.

Neste caso, a única exceção vai para as escolas, cujo impacto causado pelas intempéries “foi muito significativo”.

Até ao momento, conforme apontou a comissão, dois terços dos investimentos do PRR “têm forte probabilidade” de serem concluídos, atendendo aos marcos e metas cumpridos.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.