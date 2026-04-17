Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Palácio Nacional de Mafra em obras históricas de restauro até julho

Agência Lusa , AM
Há 1h e 36min

A intervenção está a recuperar elementos degradados, resolver problemas de segurança e preparar o monumento para futuras celebrações, embora persistam desafios como infiltrações

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Palácio Nacional de Mafra está a ter as primeiras grandes obras de conservação e restauro, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que estão a decorrer a bom ritmo para terminarem em julho.

Por entre andaimes, ferramentas e cabos de obra, Hugo Moreira Luís, presidente da Câmara de Mafra, entidade responsável pela obra, afirmou que “as empreitadas que estão a decorrer alinhadas com o propósito de terminar as todas as obras em julho, de acordo com o que está previsto no PRR”, apesar de alguns atrasos resultantes do mau tempo deste inverno.

A empreitada, no valor de 7,3 milhões de euros, englobou obras de conservação e restauro na biblioteca, basílica e na envolvente do monumento, incluindo algumas coberturas e fachadas.

“Foi uma oportunidade única de fazermos uma intervenção global dentro da basílica [encerrada ao público há dois anos] que não há conhecimento que se tenha feito”, explicou a engenheira civil responsável pelo acompanhamento da obra, Albertina Rodrigues.

A técnica do Património Cultural explicou que “a intervenção da basílica é essencialmente conservativa” para “valorizar todos os espaços e, por outro lado, mitigar situações de risco, por exemplo, de fragmentos que estavam em queda, de juntas abertas, de infiltrações”, mas houve também o restauro das superfícies pétreas e de algum património.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Recordando que, no século XVIII, o rei João V mandou construir um palácio em pedra de vários tons para dar cor, sem uso de quaisquer pinturas, a técnica de restauro Fátima de Llera explicou que “superfícies estavam muito empoeiradas, cinzentas, não se distinguia o amarelo e o encarnado, que são variáveis do lioz”, e que o restauro devolveu a cor.

“Nunca houve uma obra de limpeza. E agora o ‘timing’ era certo, não só pelo financiamento do PRR, mas também porque já havia alguns problemas que inviabilizavam o usufruto normal da igreja, porque principalmente a pedra do encarnadão é muito fossilífera e, quando sujeito à ação da água, a algumas infiltrações, desfaz-se e os fósseis caem a 60 metros de altura e já estávamos com alguns problemas de segurança”, sublinhou a também sócia-gerente da In Situ, empresa responsável pelo restauro.

As primeiras grandes obras de conservação e restauro em 300 anos vão “preparar o monumento para a comemoração dos 300 anos da sagração da basílica [em 2030]”, salientou a vice-presidente do Património Cultural Ana Catarina Sousa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Contudo, os técnicos estão convictos de que, pela dimensão do monumento, as obras não vão resolver todos os problemas, nomeadamente o das infiltrações, agravadas pelo mau tempo do último inverno.

“Em relação à Basílica, as prioridades que eu considero vão ser o exterior da basílica: as suas fachadas, cornijas, sistemas de drenagem de água e as caixarias que ficaram por fazer”, apontou Albertina Rodrigues, acrescentando que estão por intervir fachadas e janelas do monumento.

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no sábado, está previsto visitas do público às obras da basílica (já esgotadas) e à biblioteca e um concerto de carrilhão.

A iniciativa “Entre na Obra”, lançada em 2025 pelo Património Cultural para monumentos com obras do PRR, como foram os casos do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, resultou de 300 inscrições a nível nacional.

Também as obras com vista à instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra foram financiadas pelo PRR em sete milhões de euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Museu Nacional da Música possui uma das mais ricas coleções da Europa de instrumentos musicais, com um acervo composto por mil instrumentos dos séculos XVI ao XX, de tradição erudita e popular.

O património mais importante do Palácio Nacional de Mafra é composto pelo maior conjunto sineiro do mundo, com dois carrilhões e 119 sinos, repartidos por sinos das horas, da liturgia e dos carrilhões, seis órgãos históricos e a biblioteca.

O monumento foi classificado como Património Cultural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em julho de 2019.

Temas: PRR Hugo Moreira Luís Palácio Nacional de Mafra
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Museu do 25 de Abril bloqueado: Governo trava projeto e deixa centro interpretativo sem espaço nem financiamento

Há 36 min

Fim de semana com risco de radiação UV em Portugal: máximas chegam aos 30 graus

Há 43 min

Barreiro: homem apanhado em flagrante a atacar mulher com uma navalha 

Há 47 min

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Há 57 min
Mais País

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Ontem às 13:33

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Ontem às 10:31

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Ontem às 08:21

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

15 abr, 19:59

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Ontem às 10:50

Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Ontem às 10:17

Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Ontem às 13:43

Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

Ontem às 15:27

Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Ontem às 16:19

Seguro nomeia cinco novos membros do Conselho de Estado

Ontem às 13:05

Governo vai adiar pagamentos à Segurança Social para empresas de transporte de mercadorias e quer fazer um pedido à Comissão Europeia

15 abr, 17:39