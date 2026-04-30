Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PRR. Pedro Dominguinhos avisa que "temos de ter fundos" para manter "todos os investimentos" após fim do plano

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 16min
Pedro Dominguinhos (LUSA)

Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento alertou para um "conjunto de investimentos significativo" que vai, já a partir deste ano, "precisar de fundos adicionais para os seus custos operacionais”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR) avisou esta quinta-feira que o plano está a chegar ao fim e que vão ser necessários outros fundos para garantir os investimentos.

“Estamos a chegar ao dia 31 de agosto e o PRR financia o capex [investimento] e agora temos de ter fundos para manter todos os investimentos que temos”, avisou o presidente da CNA-PRR, Pedro Dominguinhos, na apresentação do mais recente relatório desta comissão.

Este responsável deu como exemplo os laboratórios colaborativos (CoLAB) e os Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) que têm contratos com os recursos humanos até 30 de junho.

Portanto, hoje é dia “para que possam anunciar se vão continuar com essas pessoas ou não”.

Conforme apontou, alguns destes conseguiram outras fontes de financiamento, mas outros terão de avançar com o envio de cartas de rescisão.

“Vamos ter um conjunto de investimentos significativo que vão, já a partir deste ano, precisar de fundos adicionais para os seus custos operacionais”, insistiu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nas plataformas informáticas, segundo a CNA-PRR, o custo anual representa 20 a 25% do custo do investimento total.

A Comissão de Acompanhamento tem vindo a alertar, nos seus vários relatórios, para a necessidade de garantir a sustentabilidade dos investimentos, sob pena destes deixarem de ser operacionais.

O PPRR conta com 37 investimentos em estado preocupante ou crítico, como a habitação a custos acessíveis, segundo o novo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi apresentado esta quinta-feira.

O sexto relatório de acompanhamento do PRR, que cobre o período entre junho de 2025 e março de 2026, analisou dados relativos a 127 investimentos.

Destes, 21 foram classificados como em estado “preocupante” e 16 em “crítico”.

Já 34 estão “alinhados com o planeamento” e 20 receberam a avaliação “necessário acompanhamento”.

Por sua vez, 23 investimentos estão concluídos, oito foram retirados e cinco não foram acompanhados.

Temas: PRR Comissão Nacional de Acompanhamento Pedro Dominguinhos Investimentos Fundos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Política

PRR. Pedro Dominguinhos avisa que "temos de ter fundos" para manter "todos os investimentos" após fim do plano

Há 1h e 16min

Forma como Montenegro entregou informação de clientes da Spinumviva impede "acesso público"

Há 1h e 27min

"A direita portuguesa precisa de sair rapidamente do armário. Não tem de ter medo de ser de direita, sob pena de André Ventura se aproveitar disso"

Hoje às 08:00

Ministro da Defesa quer reforço da Europa na NATO mas EUA são "aliado fundamental"

Ontem às 22:45
Mais Política

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

28 abr, 12:15

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

28 abr, 14:29

Nem tanques, nem mísseis em Moscovo. Putin receia ataque da Ucrânia e 'encolhe' desfile do Dia da Vitória

Ontem às 21:02

Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Hoje às 07:00

Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

Ontem às 11:49