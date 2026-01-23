Comissão Europeia aprova 8.º pagamento do PRR a Portugal de 1,1 mil milhões de euros

Agência Lusa , AM
Há 2h e 12min
Parlamento Europeu (Lusa/EPA/RONALD WITTEK)

Comissão considerou que Portugal cumpriu satisfatoriamente os 20 marcos e 14 metas

A Comissão Europeia aprovou o oitavo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 1,1 mil milhões de euros.

Deste montante, explica o executivo comunitário em comunicado, 828,8 milhões de euros são subvenções e 286 milhões de euros são empréstimos, ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a peça central do NextGenerationEU.

A Comissão considerou que Portugal cumpriu satisfatoriamente os 20 marcos e 14 metas que tinham sido definidos no âmbito do PRR.

Entre as medidas inscritas para o desembolso do 8.º pagamento estavam a instalação de capacidade de armazenamento de baterias na Madeira, para impulsionar as energias renováveis, e a digitalização do serviço de saúde dos Açores, garantindo o acesso a cuidados através da aplicação ‘mySaúde Açores’.

Bruxelas considera que o desembolso aprovado do PRR “é um passo importante na concretização das reformas e investimentos associados a este pedido de pagamento, em áreas como a digitalização na saúde, educação, energias renováveis, gestão orçamental e descarbonização da indústria, entre outras. As medidas visam também modernizar a gestão das finanças públicas, melhorar a eficiência fiscal, otimizar o desempenho do sistema de justiça e monitorizar a pobreza energética”.

Aprovação do 8.º pagamento reforça o "progresso sólido de Portugal"

O ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, considerou hoje que a aprovação pela Comissão Europeia do oitavo pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “reforça o progresso sólido de Portugal na implementação de reformas”.

“Esta decisão reforça o progresso sólido de Portugal na implementação de reformas e investimentos estruturais, evidenciando consistência e rigor na execução do PRR”, afirmou o governante, em comunicado.

Segundo Castro Almeida, “a confiança da Comissão Europeia é fundamental para garantir estabilidade, ajudando a estimular o investimento e criando condições para um país mais competitivo e inovador”.

Com a concretização do oitavo pedido de pagamento, o valor recebido por Portugal ascende a 14.959 milhões de euros, o equivalente a 68% da dotação do PRR, e a taxa de execução de marcos e metas ascende a 61%, avança o ministério da Economia e Coesão Territorial.

Temas: PRR Comissão Europeia Portugal

Governo

Comissão Europeia aprova 8.º pagamento do PRR a Portugal de 1,1 mil milhões de euros

Há 2h e 12min
01:11

"Ensinamentos de pai para filho". Já viu que as regras da carta de condução vão mudar?

Há 3h e 53min

"Transmitir ensinamentos de pai para filho, de avô para neto". Maiores de 18 anos vão poder aprender a conduzir com tutor em vez de aulas práticas em escolas de condução

Ontem às 17:19

Governo avança com licenciamento de testes com veículos autónomos

Ontem às 17:15
Mais Governo

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51