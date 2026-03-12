Mais 24 milhões de euros do PRR pagos na última semana. Total ascende a 11.631 ME

Execução do Plano de Recuperação e Resiliência continua a 61%

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) desembolsou mais 24 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana, com o total de pagamentos a ascender a 11.631 milhões de euros, foi anunciado.

Este valor corresponde a 52% do montante contratado e a 53% do aprovado, revelou o último relatório de monitorização, com informação até esta quarta-feira.

A execução do plano continua em 61%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.154 milhões de euros), as entidades públicas (2.402 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.771 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.250 milhões de euros), as escolas (612 milhões de euros), as instituições do ensino superior (460 milhões de euros) e as instituições da economia solidária e social (370 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as instituições do sistema científico e tecnológico (308 milhões de euros) e as famílias (304 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão agora em 24.143 milhões de euros, mais 376 milhões de euros relativamente ao valor anteriormente reportado.

Destacam-se as empresas (7.658 milhões de euros), as entidades públicas (4.909 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.725 milhões de euros).

As empresas públicas (2.812 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (997 milhões de euros) fecham o ‘top cinco’.

Depois surgem as escolas (987 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (850 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (746 milhões de euros) e, por último, as famílias (458 milhões de euros).

Até esta quarta-feira, o PRR recebeu 501.546 candidaturas, sendo que 466.764 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 371.720, mais 4.900.

As candidaturas aprovadas têm vindo a disparar desde a semana passada, quando se registou um aumento de 51.705.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

