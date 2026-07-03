Luísa Neto eleita para o cargo de provedora de Justiça à segunda tentativa

Há 1h e 15min

Luísa Neto obteve desta vez 159 votos favoráveis

O Parlamento elegeu esta sexta-feira, à segunda vez tentativa, a candidata indicada pelo PS, e apoiada pelo PSD, para o cargo de provedora de Justiça, Luísa Neto, eleição que requereu uma maioria de dois terços de aprovação.

Segundo apurou a CNN Portugal, Luísa Neto obteve 159 votos a favor, 29 brancos e 30 nulos, num universo de 218 votantes.

O anúncio do resultado pela mesa da Assembleia da República foi recebido com palmas por parte das bancadas do PSD e PS.

Em 12 de junho passado, Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), falhou na primeira tentativa de eleição para o cargo de provedora de Justiça, obtendo 131 votos favoráveis, insuficientes nessa altura para alcançar a necessária maioria de dois terços.

Dessa primeira vez, num universo de 207 deputados votantes, Luísa Neto teve então 58 brancos e 18 nulos. Para ser eleita, teria de chegar aos 138 votos, ou seja, mais sete do que os que obteve.