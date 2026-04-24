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Tiago Antunes diz-se vítima de cancelamento e abdica da Provedoria de Justiça

Agência Lusa , AM
Há 2h e 4min
Tiago Antunes

REVISTA DE IMPRENSA | Eleição do professor universitário e ex-governante para o cargo de provedor de Justiça ficou aquém dos necessários dois terços do parlamento, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados

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O antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes lamentou ter sido vítima de cancelamento, com o chumbo do parlamento do seu nome para provedor de Justiça, e colocou-se de fora da corrida.

Em artigo de opinião publicado no semanário Expresso, Tiago Antunes desejou, “sinceramente, que muitas pessoas qualificadas continuem a disponibilizarem-se para servir a causa pública”.

“Cada vez tenho mais dúvidas, porém. Os deputados desrespeitam acordos, brincam com o bom-nome das pessoas e alimentam campanhas persecutórias absolutamente infundadas e ridículas. Assim, não contem comigo”, lê-se.

Há cerca de uma semana, a eleição do professor universitário e ex-governante para o cargo de provedor de Justiça ficou aquém dos necessários dois terços do parlamento, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.

Fonte parlamentar disse na altura à agência Lusa que o candidato indicado pelo PS após acordo com o PSD, teve 86 brancos e 36 nulos no sufrágio por voto secreto, quando teria de alcançar 154 votos a favor para atingir a maioria qualificada.

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“Em suma, só avançaria para a Provedoria de Justiça na base de um acordo alargado quanto ao meu nome. Esse acordo existiu e foi firmado, há cerca de nove meses, diretamente entre os líderes do PS e do PSD. Infelizmente, não foi honrado”, lamentou Tiago Antunes.

Para o próprio, “pior do que isso” foi, “ao longo deste processo”, ter sido ”alvo de uma campanha vil, assente em falsidades e absolutamente descabida”.

“Chegou a especular-se que o líder do PS — que me desafiou para esta candidatura e a quem agradeço a confiança que em mim depositou ao longo de todo o processo — não teria ficado desagradado com o resultado. Não houve limites para o ridículo”, continuou.

O antigo secretário de Estado de vários executivos socialistas escreveu que vai continuar na universidade, fazer aquilo de que gosta — “ensinar Direito”, mostrando-se orgulhoso da “vida profissional, uma carreira académica e uma folha de serviços prestados” ao país.

“Por fim, foi evocado o risco de, um dia, eu ter de me pronunciar, enquanto provedor de Justiça, sobre uma eventual queixa ou pedido de responsabilidades ao Estado português por parte de José Sócrates”, lamentou.

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Tiago Antunes candidatou-se a um cargo que está por preencher desde o início da presente legislatura, quando Maria Lúcia Amaral o deixou para desempenhar as funções de ministra da Administração Interna.

No sábado, o secretário-geral do PS indicou que o seu partido estava em diálogo com Tiago Antunes para avaliar uma nova candidatura a Provedor de Justiça, elogiando uma “personalidade de grande integridade” e “sem qualquer pendor partidário”.

Temas: Provedor de Justiça Eleições Tiago Antunes Provedoria de Justiça
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