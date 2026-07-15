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Infarmed manda retirar do mercado protetor solar "Perfect Skin" FPS 50 por não cumprir normas legais

Agência Lusa , MFP
Há 29 min
Protetor solar (Pexels)
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Produto apresenta discrepâncias entre o fator de proteção indicado no rótulo e o valor apurado em laboratório

O Infarmed mandou retirar do mercado o protetor solar Perfect Skin FPS 50 após detetar discrepâncias entre o fator de proteção indicado e o valor apurado em laboratório, apelando aos consumidores para que deixem de utilizar o produto.

No âmbito de uma ação de fiscalização no mercado nacional e após análise da informação disponibilizada, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) concluiu que o produto “Perfect Skin 50 FPS Protetor Solar”, da empresa ACBB Nails, Import & Export, não cumpre as normas legais.

“[O produto] não se encontra em conformidade, uma vez que foi colocado no mercado nacional sem que tenha sido previamente acautelado o cumprimento das normas legais em vigor, nomeadamente foram verificadas discrepâncias entre o valor do Fator de Proteção Solar (SPF) determinado laboratorialmente e o aposto na rotulagem do produto e ausência de fundamentação para o UVA”, refere o Infarmed numa circular informativa publicada no ‘site’.

Por outro lado, foi constatada a existência da alegação “atua 100% contra os raios solares” que não cumpre com os critérios de veracidade, honestidade e tomada de decisão informada, pelo que o produto não cumpre com os requisitos legalmente previstos no Regulamento da Comissão (UE) n.º 655/2013, de 10 de julho, acrescenta.

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Na sequência da fiscalização, o Infarmed determinou a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado nacional do produto e apela às entidades que eventualmente disponham deste protetor solar para não o disponibilizar ou utilizar.

Para obter informações adicionais, deve ser contactada a entidade ACBB Nails, Import & Export.

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Temas: Protetor solar Mercado Infarmed Sol
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