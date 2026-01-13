Mais cadáveres do que respostas sobre o que está a acontecer no Irão

Há 1h e 42min

Mais de 500 manifestantes, incluindo nove menores, foram mortos e mais de 10.000 foram detidos desde o início dos protestos no final de dezembro, segundo a Human Rights Activists News Agency. No entanto, dado o bloqueio da Internet pelo governo e a lentidão das informações provenientes do Irão, a escala total de vítimas permanece incerta

Os iranianos gritavam de angústia e choravam enquanto se reuniam junto aos corpos envoltos em sacos pretos numa morgue improvisada no Centro Médico Forense de Kahrizak ou deitados no chão no exterior das instalações a sul de Teerão.

Durante o fim de semana, circularam vídeos que ultrapassaram o bloqueio da Internet no Irão, revelando cenas angustiantes do início da semana. As pessoas tentavam identificar os seus entes queridos entre dezenas de corpos dentro de salas semelhantes a armazéns e no exterior do centro forense - vítimas da última vaga de repressão severa da dissidência no Irão. Os protestos em massa contra o governo, desencadeados pela deterioração das condições económicas, tomaram conta do país, colocando o regime iraniano perante o seu maior desafio dos últimos anos.

Um vídeo obtido pela CNN mostra uma multidão de pessoas reunidas em frente a um monitor que exibe fotografias de pessoas falecidas enquanto os seus entes queridos se aglomeram, tentando identificá-las. De acordo com a informação que aparece no ecrã e com as imagens recebidas pela Human Rights Activists News Agency (HRANA), sediada nos EUA, estima-se que estejam nas instalações cerca de 250 corpos.

Um outro vídeo, das instalações forenses, mostra sacos pretos para cadáveres alinhados num passadiço no exterior do edifício, com pessoas reunidas à volta. Alguns corpos estão espalhados pelo que parece ser o pátio das instalações. Outros jazem em terreno não pavimentado. Alguns estão a poucos metros de distância de carros estacionados, enquanto as famílias procuram freneticamente identificar os seus entes queridos.

O grupo ativista Mamlekate disse no sábado que o número de corpos levados para o instituto forense é tão elevado que estão a ser alinhados no pátio.

Outro vídeo, gravado na sexta-feira, mostra o interior de um armazém perto do centro forense. A sala, transformada numa morgue improvisada, está cheia de corpos em sacos pretos, alinhados em filas no chão e em mesas de metal.

Os meios de comunicação social estatais iranianos reconheceram as cenas horríveis nas instalações médicas, mas insistem que os corpos vistos são na sua maioria de “pessoas comuns” - que foram arrastadas para os protestos. Os media estatais atribuíram as mortes a “manifestantes violentos”.

A contra-narrativa

A agência noticiosa estatal Tasnim e a agência noticiosa Student publicaram um vídeo com cenas das imediações do centro forense. Um repórter da imprensa estatal diz que esteve no gabinete do médico legista e falou com as famílias. O vídeo mostra as suas conversas com os entes queridos em luto que lhe dizem que os seus familiares não eram manifestantes e não tinham intenção de protestar.

Um homem enlutado, sentado no chão ao lado de um corpo num saco preto, diz em lágrimas ao repórter que o seu ente querido foi atingido na cabeça por uma pedra atirada por um desconhecido do topo de um edifício. O homem diz que o seu familiar era pró-governo.

O repórter vira-se então para a câmara e diz que os manifestantes que “pretendiam entrar em confronto” com as forças de segurança ou “queriam tomar uma base (militar) ou algo do género e podem ter usado armas” também estão entre os mortos.

“Mas a maior parte destas pessoas eram pessoas comuns e as suas famílias são famílias comuns”, afirma.

Os relatos refletem um esforço concertado do governo iraniano para culpar os manifestantes pela violência no país e avisar outras pessoas para não se juntarem às manifestações. Tendo em conta o historial de repressão violenta por parte das forças de segurança do Estado iraniano e os relatos que têm surgido no país nos últimos dias, os grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que as provas superam qualquer contra-narrativa do governo.

Forças de segurança iranianas vigiam manifestação pró-governamental em Teerão, na segunda-feira. Getty Images

As autoridades iranianas são responsáveis pelas mortes e ferimentos dos manifestantes, disse Michael Page, diretor-adjunto da divisão do Médio Oriente e Norte de África da Human Rights Watch.

O governo iraniano advertiu os cidadãos para que não se juntem a “manifestantes violentos e terroristas” e a “mercenários” apoiados por estrangeiros nos protestos em todo o Irão. O presidente Masoud Pezeshkian diferenciou no domingo as pessoas que protestam pacificamente dos “desordeiros” que pretendem “desestabilizar toda a sociedade”. O procurador-geral do Irão prometeu tomar medidas legais impiedosas contra estes últimos, incluindo a pena de morte.

Mas as autoridades iranianas nunca fizeram uma distinção clara entre manifestantes e “desordeiros”, observou Page. “Trataram qualquer tipo de protesto em grande escala como uma ameaça ao seu governo e usaram a força de acordo com essa visão.”

O governo iraniano defendeu a conduta das suas forças de segurança. O ministro do Interior, Eskandar Momeni, disse à televisão estatal no sábado que, “até certo ponto”, as forças de segurança “exercem a máxima contenção” para evitar danos aos concidadãos.

Mas os relatos de testemunhas oculares e de grupos de defesa dos direitos humanos pintam um quadro diferente. Pessoas no terreno disseram à CNN que as forças de segurança iranianas responderam aos protestos com violência. Duas testemunhas oculares em Teerão afirmaram que as forças de segurança, brandindo espingardas militares, mataram “muitas pessoas” na sexta-feira à noite. Um assistente social iraniano que participou num protesto na capital no mesmo dia descreveu ter visto as autoridades dispararem contra os manifestantes e usarem um Taser no pescoço de uma rapariga até esta desmaiar. A repressão governamental, em alguns casos, levou as pessoas a tomarem medidas mais “extremas”, indicou Page, e mesmo nesses casos a força letal não se limitou a uma medida de último recurso.

Manifestantes protestam em Teerão a 8 de janeiro. Getty Images

Mais de 500 manifestantes, incluindo nove menores, foram mortos e mais de 10.000 foram detidos desde o início dos protestos no final de dezembro, segundo a HRANA. No entanto, dado o bloqueio da Internet pelo governo e a lentidão das informações provenientes do Irão, a escala total de vítimas permanece incerta.

A CNN não está em condições de verificar de forma independente estes números ou os dos meios de comunicação social iranianos estatais, que afirmam que foram mortos mais de 100 membros das forças de segurança iranianas.

À medida que o Irão entra no sexto dia do seu apagão da Internet, os vislumbres limitados oferecidos por vídeos como os de Kahrizak pintam um quadro sombrio da verdadeira dimensão do custo humano da dissidência.

*Jomana Karadsheh, Farida Elsebai e Avery Schmitz contribuíram para este artigo