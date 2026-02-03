Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Beatriz Céu
Há 2h e 38min

 

 

Tempestade Leonardo traz novamente períodos de chuva forte e persistente, rajadas de vento que podem atingir os 95 quilómetros por hora, agitação marítima e neve

A Proteção Civil alertou esta terça-feira para o agravamento do estado do tempo nas próximas horas, provocado pela tempestade Leonardo, com a previsão de "chuva forte e persistente" e rajadas de vento que podem atingir os 95 quilómetros por hora.

Em conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que, a partir desta terça-feira e até sábado, dia 7, estão previstos "períodos de chuva forte e persistente, com vento forte e rajadas até 75 quilómetros por hora no litoral sul do Cabo Mondego e até 95 quilómetros por hora nas serras do Sul".

As fortes rajadas de vento previstas para os próximos dias preocupam as autoridades, sobretudo nas zonas afetadas pela tempestade Kristin. "Continuamos a ter um problema relativamente à questão da queda de infraestruturas e da queda de árvores, nomeadamente na zona que sofreu maior impacto da depressão Kristin", admitiu Mário Silvestre, referindo-se ao centro do país, com destaque para os distritos de Leiria, Santarém e Coimbra.

Além disso, espera-se ainda "agitação marítima forte, com ondas que podem atingir os 11 metros" e queda de neve com acumulações até 25 centímetros acima dos 1.600 metros e entre 10 e 15 centímetros acima de 1.000 metros.

"Tudo isto forma um cocktail complexo do ponto de vista da resposta" das autoridades às ocorrências previstas, advertiu o comandante nacional da Proteção Civil. "Esta é efetivamente uma situação meteorológica muito complexa", reforçou.

Neste cenário, a Proteção Civil elevou o estado de prontidão do dispositivo para o nível 4, "o mais elevado dos níveis", o que "implica 100% da capacidade dos agentes de proteção civil disponível”, indicou Mário Silvestre.

Assim, mantém-se no terreno "um conjunto de recursos pré-posicionados nas zonas pontencialmente mais afetadas" pela possibilidade de cheias e inundações, nomeadamente nos rios Douro, Vouga, Tejo e na zona do rio Sorraia, detalhou o comandante nacional da Proteção Civil.

Questionado pelos jornalistas sobre se o cansaço dos operacionais justifica o acionamento do mecanismo europeu da Proteção Civil, Mário Silvestre admite que os agentes estão cansados, mas que esse cansaço não põe em causa as capacidades de resposta das autoridades às ocorrências que têm surgido.

"De forma nenhuma. A nossa capacidade instalada não está minimamente esgotada, pelo contrário. Neste momento encontramo-nos a desmobilizar um conjunto de recursos de zonas de impacto da tempestade Kristin, porque os trabalhos estão considerados como concluídos do ponto de vista da proteção e socorro", respondeu o responsável, acrescentando que este trabalho de desobstrução de vias foi dado como "concluído".

Temas: Proteção Civil Tempestade Leonardo

Meteorologia

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Há 2h e 38min

Mês de janeiro foi "talvez o mais chuvoso de sempre", admite presidente da APA

Há 3h e 5min
02:13

Aumento do caudal do rio deixa ponte completamente submersa em Mirandela

Hoje às 15:05
04:11

Evite estacionar o carro debaixo de árvores e atenção às gruas: vem aí mais "um período complicado" com chuva e vento forte

Hoje às 15:03
Mais Meteorologia

Mais Lidas

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Hoje às 08:00

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Hoje às 09:00

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Há 2h e 38min

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Presidente da Proteção Civil diz que mecanismo europeu não serve "para pedir telhas nem lonas" e que "não se justifica" pedir ajuda à UE

Ontem às 16:19

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03