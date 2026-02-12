"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

E são recomendações para ter em atenção nas próximas horas

O comandante nacional da Proteção Civil deixou uma série de recomendações à população para as próximas horas, tendo em conta a previsão de "precipitação persistente e, por vezes, forte", sobretudo nas zonas da Grande Lisboa, península de Setúbal e no Oeste.

Perante este cenário, Mário Silvestre enumerou vários comportamentos que devem ser seguidos pela população, sobretudo as que vivem nas zonas urbanas mais afetadas pelas chuvas e nas zonas ribeirinhas, onde se mantém a ameaça da subida dos caudais.

Para quem vai andar nas estradas, "o piso rodoviário vai continuar escorregadio", e, por isso, a Proteção Civil recomenda que, "se estiver a conduzir, não atravesse estradas inundadas, pare em local seguro e elevado, longe das vias de água, evite túneis e passagens inferiores".

Se estiver em casa, "feche portas, janelas, as torneiras do gás e desligue a eletricidade, mantenha-se nos andares superiores, sempre que possível, ou em pontos altos, e afaste equipamentos elétricos", acrescenta o comandante nacional da Proteção Civil.

"No limite, preparem-se para serem deslocados e para deixarem as vossas habitações. Se tiverem de o fazer, acompanhem-se dos bens essenciais, nomeadamente dos medicamentos", lembra o responsável.

O comandante nacional da Proteção Civil chama ainda a atenção para alguns comportamentos a adotar nas próximas horas, nomeadamente: "Não caminhe nas zonas inundáveis, mantenha a distância de rios, ribeiros e linhas de água, não se aproxime de rios para filmar e fotografar, alerte as autoridades sobre fissuras recentes no solo, quedas de árvores ou deslizamentos."

"Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime, os cabos podem causar eletrocussão porque ainda podem estar em carga de água", acrescenta.

