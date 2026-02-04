Proteção Civil alerta que "esta será a noite com mais precipitação" e avalia planos de evacuação

Beatriz Céu
Há 1h e 26min
Mau tempo em Alcácer do Sal (Rui Minderico/Lusa)

Proteção Civil prevê um "elevado risco de inundação" nos rios Lima, Cávado, Ave, Douro, Tãmega, Lis e Sado, bem como "inundações significativas" nos rios Vouga, Águeda, Mondego, Tejo e Sorraia, estando previstos planos de evacuação

A Proteção Civil alerta que esta será "a noite com mais precipitação", com a previsão de "chuvas persistentes e fortes" e "vento forte" sobretudo nas regiões do centro e sul de Portugal continental.

Em conferência de imprensa, Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, avisa que as próximas horas serão de muita chuva e vento forte, estando previstas inundações e cheias, sobretudo nas zonas afetadas pela tempestade Kristin, onde os solos estão mais saturados.

"Este quadro meteorológico tem um impacto significativo em todos os cursos de água e barragens, portanto o que temos neste momento é uma situaçao hidrológica complexa", admite o comandante nacional da Proteção Civil, explicando que "a complexidade não é tanto pelas quantidades de precipitação, mas sim pelo impacto que estas quantidades de precipitaçao vão ter nos solos já saturados".

Neste cenário, Mário Silvestre afirma que "é natural que haja deslizamentos de terras" e queda de muros, "porque estão sob pressão de uma massa que está neste momento completamente saturada, cheia de água".

Assim, a Proteção Civil prevê um "elevado risco de inundação" nos rios Lima, Cávado, Ave, Douro, Tãmega, Lis e Sado, bem como "inundações significativas" nos rios Vouga, Águeda, Mondego, Tejo e Sorraia.

Mário Silvestre destaca a situação em Álcacer do Sal, onde há "várias zonas inundadas", inclusive na zona habitacional, pelo que as autoridades estão neste momento a avaliar a necessidade ou não de avançar com os planos de evacuação de algumas residências, "nomeadamente das pessoas com maiores dificuldades ou com mais idade".

Assim, o comandante nacional da Proteção Civil enumera algumas ocorrências "expectáveis" nas próximas horas, nomeadamente  inundações em áreas urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

Mário Silvestre chama a atenção também para a circulação rodoviária, em particular durante a noite. "O piso rodoviário [está] extremamente escorregadio e eventualmente obstruído por quedas de árvores. A circulação à noite torna-se particularmente perigosa e os condutores têm de fazer uma condução extremamente defensiva", alerta, apelando ao máximo cuidado não só de quem está nas estradas como de quem vive nas zonas ribeirinhas.

Temas: Proteção Civil Mau tempo Depressão Leonardo Chuva Tempestade

