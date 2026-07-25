Portugal envia equipa de 128 operacionais para Espanha para apoiar no combate a incêndios

Há 1h e 56min

Equipa foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre Portugal e Espanha que visa a ajuda mútua em matéria de Proteção Civil

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil anunciou, este sábado, que Portugal vai enviar uma Força Operacional Conjunta (FOCON) para apoiar nas operações de combate aos incêndios rurais que afetam a província de Ávila, em Espanha.

A equipa foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre Portugal e Espanha que visa a ajuda mútua em matéria de Proteção Civil e reforça a estreita colaboração entre os dois países na resposta a situações de emergência.

"A FOCON é chefiada pelo Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato, e integra 128 operacionais provenientes da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, dos Corpos de Bombeiros da Sub-região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana. O Exército facultou 500 rações de combate da sua reserva", explica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Proteção Civil destaca que esta missão reflete "os laços de solidariedade e cooperação entre Portugal e Espanha", demonstrando o "compromisso dos dois países na resposta conjunta a situações de emergência e no apoio mútuo em matéria de proteção civil".

Mais de 63.000 pessoas foram já retiradas de casa ou confinadas por causa dos incêndios que desde quinta-feira afetam a serra oeste de Madrid e Ávila, na região vizinha de Castela e Leão.

A maioria das pessoas afetadas, cerca de 50.000, é proveniente dos municípios da serra ocidental de Madrid, enquanto cerca de 13.000 são da zona de Ávila, atingida por incêndios que se receia que venham a unir-se em algum momento e criem uma frente única.