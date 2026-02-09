Proteção Civil alerta para chuva forte e risco elevado de cheias

Há 33 min

Proteção Civil mantém alerta máximo e reforça cuidados face à chuva intensa e inundações

O início da semana vai ser marcado por chuva forte, vento moderado a forte junto à costa e agitação marítima intensa, com rajadas até 75 km/h, num episódio que afetará sobretudo o litoral norte e centro do país, prolongando-se até terça-feira, confirmou Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, perante o cenário meteorológico, o risco de inundações é "significativo nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado", e de menor intensidade, mas ainda relevante, no Vouga, Águeda, Lima, Cávade, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana.

As previsões indicam chuva elevada nas bacias destes rios, podendo provocar novas inundações, sobretudo em zonas do norte e centro do país.

"A previsão de precipitação para estas bacias é bastante elevada para o dia de amanhã, podendo haver, nomeadamente no Vouga, no Águeda, no Lima, no Rio Minho e no Cávado, situações que poderão causar inundações. Portanto, especial atenção a estas populações porque amanhã poderá ser um dia que poderá novamente trazer inundações mais complicadas e com maior risco a estas regiões", adiantou o responsável.

Atualmente, estão ativados 11 planos distritais e 124 planos municipais, com 19 municípios em situação de alerta., sendo que "O plano especial para as cheias da Bacia do Tejo mantém-se ativado no seu nível mais elevado, o nível vermelho".

Desde o início do episódio, a Proteção Civil registou 11.957 ocorrências operacionais, envolvendo 42.135 meios humanos e 16.664 meios materiais. As consequências mais comuns incluem quedas de árvores, inundações, deslizamentos de terras e colapso de infraestruturas rodoviárias. Há estradas intransitáveis e locais isolados devido à precipitação acumulada, neve e formação de lençóis de água ou gelo.

O comandante nacional da proteção civil referiu ainda que noite passada “foi tranquila”, traduzindo “um cenário de estabilidade”.

“Temos a registar nesta noite 54 ocorrências, que, mais uma vez, refere a estabilidade aparente que tivemos”, salientou.

A Proteção Civil alerta para comportamentos essenciais de segurança: não atravessar estradas inundadas, manter-se em locais elevados, afastar equipamentos elétricos da água, não aproximar-se de rios ou linhas de água e alertar autoridades em caso de deslizamentos, quedas de árvores ou cabos elétricos partidos.