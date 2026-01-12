"Houve aqui uma falha de comunicação". Proteção Civil afasta ilegalidade no reforço de ambulâncias dos bombeiros no fim de semana

Agência Lusa , TFR
Há 40 min
Ambulâncias fazem fila no Hospital de Santa Maria

A ANEPC questionava a legalidade de um mecanismo que se assemelhava a “um sistema paralelo, sem qualquer enquadramento legal” e do qual a ANEPC disse ter tido conhecimento através das redes sociais

O presidente da autoridade de Proteção Civil afastou esta segunda-feira qualquer ilegalidade no reforço de ambulâncias no fim de semana com o apoio da liga dos bombeiros, apontando uma falha de comunicação como a origem do mal-entendido.

“Foi reconhecido pela parte do senhor presidente da Liga [dos Bombeiros Portugueses - LBP], que foi a falha Liga. Portanto, houve aqui uma falha de comunicação, que foi notória, nós entendemos que não foi persecutória, mas que, a haver [essa comunicação], porventura, teria esbatido todo este problema, e se calhar não estávamos aqui hoje”, disse o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

José Manuel Moura falava aos jornalistas, em conferência de imprensa na sede da ANEPC, após uma reunião com a LBP, depois de no fim de semana ter anunciado um processo de averiguações a uma alegada ‘task-force’ de ambulâncias para reforço da capacidade da emergência pré-hospitalar.

A ANEPC questionava a legalidade de um mecanismo que se assemelhava a “um sistema paralelo, sem qualquer enquadramento legal” e do qual a ANEPC disse ter tido conhecimento através das redes sociais.

Na sexta-feira, a LBP anunciou a criação, para o fim de semana, de uma ‘task-force’ de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar.

As viaturas de emergência ficaram sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08:00 às 20:00, existindo um comandante em permanência a coordenar as operações no Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

José Manuel Moura explicou que chamou a si a responsabilidade do processo de averiguações, que passou por ouvir de viva voz as explicações do presidente do INEM, Luís Cabral, com quem se reuniu hoje de manhã, e do presidente da LBP, esta tarde, tendo no final afastado qualquer cenário de ilegalidade, mas também qualquer possibilidade de se vir a repetir.

Particularmente, o presidente da ANEPC, que sublinhou que a LBP é uma confederação sem competências operacionais, quis perceber se houve uma violação de competências da ANEPC em operações de proteção e socorro.

“Com a explicação que me foi dada, a ilegalidade desvanece-se. Ou seja, não foi tal e qual uma ‘task-force’ ou um pré-posicionamento de meios, como estamos nós obrigados a fazer, e é uma competência exclusiva, neste caso, da emergência médica do INEM, no caso de outras operações de proteção e socorro, da ANECP, e portanto, de alguma forma, pela explicação que nos foi dada, desvaneceu-se o princípio de alguma ilegalidade”, disse o presidente da ANEPC.

“Penso que estamos esclarecidos, e temos o compromisso, com a LBP de que não haverá uma situação a repetir, e sobretudo, com uma agravante, que é a não nos envolver. E portanto, mesmo que haja uma situação, mesmo se o país estivesse numa situação limite, não era o caso, muito longe disso, naturalmente que a ANEPC tem de estar, tem de fazer parte do processo, tem de fazer parte da solução”, acrescentou.

José Manuel Moura referiu ainda que o que ficou também esclarecido foi que o reforço de meios criado para o fim de semana se revelou desnecessário, e que o INEM poderia ter respondido a todas as solicitações sem recorrer, por 16 vezes, às ambulâncias adicionais, como aconteceu.

Temas: Proteção Civil Bombeiros Ilegalidade Reforço Saúde

País

"Houve aqui uma falha de comunicação". Proteção Civil afasta ilegalidade no reforço de ambulâncias dos bombeiros no fim de semana

Há 40 min

Durão Barroso nomeado presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

Há 1h e 39min
04:49

"Existe uma falta de meios crónica, especialmente na margem sul do Tejo"

Há 2h e 29min
03:07

"Não vejo nenhuma ilegalidade" na task-force da Liga dos Bombeiros

Há 2h e 30min
Mais País

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Ontem às 17:04

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Ontem às 18:39

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Ontem às 20:12

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Ontem às 08:00

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Hoje às 07:00

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Hoje às 07:07

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

10 jan, 16:00

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

10 jan, 14:50

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Hoje às 10:35

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

10 jan, 17:41