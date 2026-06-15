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Mais de 130 escolas encerradas ou condicionadas devido à greve de professores

Agência Lusa , MM
Há 20 min
Crianças (GettyImages)
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Às 10:00, mais de 200 professores e funcionários escolares tinham colocado informações na plataforma “Greve ao Minuto” sobre o impacto da greve nacional de professores da monodocência convocada pela Fenprof, S.TO.P., SPLIU e SINAPE

Mais de cem escolas do ensino pré-escolar e básico estavam esta segunda-feira de manhã encerradas ou condicionadas pela greve nacional de professores, segundo dados apurados pela plataforma cívica da metaPROF.

Às 10:00, mais de 200 professores e funcionários escolares tinham colocado informações na plataforma “Greve ao Minuto” sobre o impacto da greve nacional de professores da monodocência convocada pela Fenprof, o S.TO.P., o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) e o Sindicato de Professores, de Técnicos Superiores, de Assistentes Técnicos e Operacionais (SINAPE).

Os dados revelavam haver, pelo menos, 138 escolas fechadas ou condicionadas em 62 concelhos, a grande maioria no litoral, devido ao protesto por melhores condições de trabalho para os professores de monodocência que pedem condições equitativas aos colegas de outros níveis de ensino.

As informações que retratam o impacto da greve estão a ser colocadas no observatório online “Greve ao Minuto” da metaPROF, uma plataforma criada por professores.

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A plataforma tem estado durante a manhã em constante atualização, tendo começado o dia com apenas oito participações recebidas, mas cerca de uma hora depois já passavam as duzentas e, por volta das 10:30, eram já mais de 300.

A maioria das escolas encerradas encontra-se no litoral, com destaque para a região de Lisboa, como é o caso da Escola Básica de Santa Iria da Azoia, em Loures, ou da escola Pedro Eanes Lobato, no Seixal, mas também há relatos de escolas encerradas mais a norte como a escola de Paião, na zona da Figueira do Foz.

Os professores do pré-escolar e 1.º ciclo exigem a valorização da monodocência, pedindo a redução de horário para 22 tempos letivos semanais, tal como acontece noutros ciclos de ensino.

A redução letiva por idade, em igualdade com docentes de outros grupos de recrutamento, a redução letiva por desempenho de cargos e a atribuição da responsabilidade assistencial a outros profissionais de educação são outras das reivindicações destes professores.

Este grupo de docentes pede ainda que a reforma desça para os 60 anos.

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A grande maioria dos professores disse estar exausta, em parte devido à sobrecarga de trabalho, segundo um inquérito realizado pelo Movimento de Professores em Monodocência (MPM) e pela plataforma Metaprof, que reuniu 7.072 respostas de docentes das escolas públicas e agrupamentos de escolas nacionais com ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

O inquérito realizado entre fevereiro e março deste ano fez um retrato preocupante: 86% dos participantes consideravam a monodocência uma profissão de desgaste rápido e 72% queixavam-se da falta de recursos humanos nas escolas.

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Temas: Professores Monodocência Greve Escolas Educadores de infância
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