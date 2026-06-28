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Professores corretores começam a receber exames para corrigir esta segunda-feira

Agência Lusa , MM
Há 52 min
Jovens (Reuters)
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A garantia foi deixada pelo Júri Nacional de Exames, num comunicado divulgado no site do EduQA

O Júri Nacional de Exames (JNE) começa a distribuir a partir de segunda-feira, “de forma gradual”, as respostas das provas dos exames nacionais aos professores classificadores, “após algumas dificuldades técnicas”, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado no site do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), o JNE explica que o processo de preparação dos exames nacionais para a classificação digital está “em fase de recuperação, após algumas dificuldades técnicas”.

Este ano, uma das grandes novidades dos exames nacionais é a forma de avaliar as provas: Os alunos continuam a escrever as respostas à mão, mas as respostas são dadas em folhas específicas que são depois digitalizadas para que os professores corretores possam corrigir e avaliar na plataforma digital.

Fora deste novo modelo ficam apenas os exames de Geometria Descritiva A e de Desenho A, que não sofrem quaisquer alterações.

Na quarta-feira, a Federação Nacional de Professores tinha denunciado atrasos na atribuição de credenciais de acesso dos professores classificadores às provas do exame nacional de Português.

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Em relação ao procedimento de classificação das provas, o Júri Nacional de Exames explica hoje que começa a distribuir respostas aos professores classificadores a partir de segunda-feira, “à medida que estas forem sendo processadas”.

A entidade assegura que “cada código de exame dispõe de um período de classificação equivalente ao habitual — tipicamente dez dias úteis —, mantendo-se o prazo final de classificação em 10 de julho”.

Segundo o Júri Nacional de Exames, as escolas e os professores envolvidos no processo de classificação “devem aguardar com tranquilidade novas informações relativas à disponibilização das respostas”.

A 1.ª fase dos exames nacionais decorreu entre 16 e 26 de junho, começando depois a 2.ª fase, entre 16 e 22 de julho.

As notas da 1.ª fase devem ser conhecidas a 14 de julho e, uma semana depois, a 20 de julho, começam as candidaturas para os alunos que pretendam prosseguir os estudos.

Os resultados das candidaturas serão divulgados a 23 de agosto.

As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente.

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Para o Regime Geral de Acesso estão reservadas 56.790 vagas, a que se somam as 21.493 disponibilizadas para os Regimes e Concursos Especiais.

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Educação

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