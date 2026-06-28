Professores corretores começam a receber exames para corrigir esta segunda-feira

Há 52 min

A garantia foi deixada pelo Júri Nacional de Exames, num comunicado divulgado no site do EduQA

O Júri Nacional de Exames (JNE) começa a distribuir a partir de segunda-feira, “de forma gradual”, as respostas das provas dos exames nacionais aos professores classificadores, “após algumas dificuldades técnicas”, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado no site do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), o JNE explica que o processo de preparação dos exames nacionais para a classificação digital está “em fase de recuperação, após algumas dificuldades técnicas”.

Este ano, uma das grandes novidades dos exames nacionais é a forma de avaliar as provas: Os alunos continuam a escrever as respostas à mão, mas as respostas são dadas em folhas específicas que são depois digitalizadas para que os professores corretores possam corrigir e avaliar na plataforma digital.

Fora deste novo modelo ficam apenas os exames de Geometria Descritiva A e de Desenho A, que não sofrem quaisquer alterações.

Na quarta-feira, a Federação Nacional de Professores tinha denunciado atrasos na atribuição de credenciais de acesso dos professores classificadores às provas do exame nacional de Português.

Em relação ao procedimento de classificação das provas, o Júri Nacional de Exames explica hoje que começa a distribuir respostas aos professores classificadores a partir de segunda-feira, “à medida que estas forem sendo processadas”.

A entidade assegura que “cada código de exame dispõe de um período de classificação equivalente ao habitual — tipicamente dez dias úteis —, mantendo-se o prazo final de classificação em 10 de julho”.

Segundo o Júri Nacional de Exames, as escolas e os professores envolvidos no processo de classificação “devem aguardar com tranquilidade novas informações relativas à disponibilização das respostas”.

A 1.ª fase dos exames nacionais decorreu entre 16 e 26 de junho, começando depois a 2.ª fase, entre 16 e 22 de julho.

As notas da 1.ª fase devem ser conhecidas a 14 de julho e, uma semana depois, a 20 de julho, começam as candidaturas para os alunos que pretendam prosseguir os estudos.

Os resultados das candidaturas serão divulgados a 23 de agosto.

As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente.

Para o Regime Geral de Acesso estão reservadas 56.790 vagas, a que se somam as 21.493 disponibilizadas para os Regimes e Concursos Especiais.