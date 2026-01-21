Governo quer juízes a aplicar multas até 10 mil euros a quem atrase processos

Agência Lusa , AM
Há 38 min
Justiça

REVISTA DE IMPRENSA || No relatório do CSM onde se propõe esta medida, é referido que o que se pretende é “um instrumento eficaz e dissuasor, equiparado ao da multa por litigância de má-fé”

O Governo entregou no parlamento uma proposta de lei que determina a aplicação de multas até 10.200 euros a quem atrase processos judiciais, noticia esta quarta-feira o jornal Público.

A proposta de lei, que já tinha sido aprovada em dezembro do ano passado em Conselho de Ministros, acolhe a sugestão de um grupo de trabalho criado pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), que apresentou no ano passado o relatório “Megaprocessos e Processo Penal: Carta para a Celeridade e Melhor Justiça”.

Segundo o jornal, já existia um regime que permitia a aplicação de multas neste tipo de situações, mas estava limitado a um máximo de 1.539 euros, o que era considerado insuficiente.

“A nova norma prevê que a multa terá de ser paga até 10 dias depois da decisão que a tiver fixado se tornar definitiva e, não sendo paga nesse prazo, sofrerá um acréscimo de 50%”, escreve o Público.

Os advogados que foram condenados por manobras dilatórias duas vezes no mesmo processo arriscam inquéritos disciplinares.

No relatório do CSM onde se propõe esta medida, é referido que o que se pretende é “um instrumento eficaz e dissuasor, equiparado ao da multa por litigância de má-fé”.

Está ainda prevista a nova figura de “defesa contra as demoras abusivas”, que visa responder a “requerimentos e incidentes manifestamente infundados na fase de recurso, apenas para evitar que a decisão se torne definitiva”.

De acordo com o jornal, além de os magistrados poderem aplicar as multas até 10.200 euros, o coletivo de juízes poderá enviar logo o processo para o tribunal que o julgou, para ser executada a decisão, e decidir o incidente separadamente”.

Na proposta é também criado para os juízes um dever de gestão processual e são reforçados os respetivos poderes na direção da audiência, ficando expresso que deve proibir, “em especial, todos os expedientes manifestamente impertinentes ou dilatórios”.

“Já o dever de gestão processual obriga o juiz titular do caso a ‘dirigir ativamente o processo e providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as diligências necessárias ao seu normal prosseguimento’”, é referido.

No diploma, é também sugerida a alteração do “regime do incidente de recusa de juiz, no sentido de esta estabelecer que a apresentação do requerimento de recusa não suspende os ulteriores termos do processo, podendo o juiz visado, no decurso do incidente, praticar os atos a que haja lugar, ainda que não urgentes”.

Esta alteração é justificada pelo Governo devido ao “baixo número de casos em que o incidente de recusa obtém provimento e do prejuízo que a sua mobilização meramente dilatória pode causar ao bom andamento dos processos”.

“Para acabar com uma prática, que por vezes, ocorre – em que os juízes leem a sentença, mas depois não a depositam na secretaria, logo a mesma não é notificada às partes – passa a prever-se que só ‘excecionalmente’ a entrega se pode efetuar nos 10 dias seguintes à leitura e, se tal não acontecer, tudo se passa como se a decisão não tivesse sido proferida”, segundo o jornal.

O Governo quer também tornar obrigatória que a acusação do Ministério Público seja estruturada em artigos.

Temas: Processos judiciais Governo Processos

Crime e Justiça

GNR apreende 11 mil euros de produtos ilícitos relacionados com tabagismo na Madeira

Há 33 min

Governo quer juízes a aplicar multas até 10 mil euros a quem atrase processos

Há 38 min

PSP deteve 30 imigrantes em operações policiais realizadas na região de Lisboa em 2025

Há 1h e 6min
07:42

"Há um braço de ferro há muitos anos entre a PJ e o grupo 1143"

Ontem às 23:58
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Ontem às 08:24

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Ontem às 12:51

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Ontem às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22