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Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

CNN , Jack Guy
Há 58 min
Dua Lipa fotografada em Los Angeles, Califórnia, em março de 2026 (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)

Utilização da imagem da cantora está a gerar polémica

Dua Lipa está a processar a empresa de tecnologia sul-coreana Samsung num tribunal dos EUA por utilizar uma imagem sua sem o seu consentimento.

A queixa refere-se à utilização de uma fotografia da cantora britânica nas embalagens de cartão dos televisores da Samsung vendidos nos EUA, de acordo com documentos legais apresentados na passada sexta-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

A ex-modelo Lipa, de 30 anos, tornou-se uma mega-estrela global nos últimos anos, com êxitos como "Don't Start Now", "Levitating" e "Physical", e assinou vários contratos comerciais com marcas como Puma, Yves Saint Laurent e Versace.

O processo alega que a vencedora de um Grammy não assinou um acordo com a Samsung para permitir que a empresa utilizasse a sua imagem, mas que as embalagens dos televisores sugeriam que sim, permitindo à empresa "beneficiar da associação implícita (falsa) com a senhora Lipa como patrocinadora dos televisores da Samsung comercializados em massa".

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“A senhora Lipa move esta ação contra a Samsung por violação de direitos de autor, violação de marca comercial e violação do seu direito de imagem, a fim de obter reparação pela exploração comercial maciça, contínua e não autorizada da sua valiosa imagem e semelhança pela Samsung em caixas de cartão de televisores”, lê-se no documento.

“A senhora Lipa detém direitos de autor, de marca registada e de imagem de grande valor sobre o seu nome, imagem e semelhança, incluindo sobre a imagem explorada pela Samsung sem autorização”, acrescenta.

De acordo com o processo, os advogados de Lipa alegam que "a Samsung recusou-se a atender aos repetidos pedidos da senhora Lipa para que cessasse imediatamente" a utilização da sua imagem nas embalagens.

Lipa está a pedir uma indemnização de pelo menos 15 milhões de dólares (quase 13 milhões de euros), segundo o processo.

Num comunicado enviado à CNN esta terça-feira, um porta-voz da Samsung afirmou: "A imagem da senhora Lipa foi utilizada em 2025 para representar o conteúdo dos nossos parceiros terceiros, disponível nas TVs Samsung, e foi originalmente fornecida por um parceiro de conteúdo para o nosso serviço de streaming gratuito, o Samsung TV Plus".

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A imagem foi utilizada apenas após termos recebido a garantia explícita do parceiro de conteúdo de que a permissão tinha sido obtida, incluindo para as embalagens. Face a esta garantia, negamos qualquer alegação de uso indevido intencional.

"A Samsung tem um grande respeito pela senhora Lipa e pela propriedade intelectual de todos os artistas. Procurámos ativamente e mantivemo-nos abertos a uma resolução construtiva com a equipa da senhora Lipa."

A Samsung afirmou não poder comentar quando questionada sobre a identidade do parceiro de conteúdos alegadamente responsável.

A CNN contactou os representantes de Lipa para obter uma posição.

Temas: Processo Dua Lipa Samsung EUA Direitos de imagem
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