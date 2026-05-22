Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Tentou matar homem de 69 anos com um serrote em Alenquer e fica em prisão preventiva

Magda Magalhães
Há 33 min
GNR e INEM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira

Um homem de 47 anos ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido por tentativa de homicídio, em Meca, concelho de Alenquer.

Segundo comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito foi apanhado em flagrante no passado dia 17 de maio, após uma denúncia "de agressões com recurso a arma branca".

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, um homem de 69 anos, "com ferimentos graves", pelo que realizaram "os primeiros socorros" a fim de garantir a estabilização do ferido até à chegada dos Bombeiros Voluntários.

Os militares realizaram buscas nas imediações e localizaram o suspeito perto do local das agressões.

Segundo a Guarda, foi ainda encontrada a arma utilizada no ataque, "um serrote de corte de madeira".

A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde se encontra estável.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Loures, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Prisão Homicídio GNR Alenquer Meca

Relacionados

Ex-polícia condenado por violência doméstica: quem é o padrasto das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal

Número de pulseiras eletrónicas no âmbito de violência doméstica aumentou 222% em 10 anos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Detido em flagrante após atear incêndio com dois isqueiros em Famalicão

Há 28 min

Tentou matar homem de 69 anos com um serrote em Alenquer e fica em prisão preventiva

Há 33 min
05:48

"Não estavam numa perspetiva de fuga". Casal que abandonou crianças francesas em Portugal deixou várias pontas soltas

Há 53 min
08:47

Quais os próximos passos na investigação sobre a mulher francesa que abandonou os filhos em Portugal?

Há 1h e 52min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

Ontem às 17:03