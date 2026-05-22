Tentou matar homem de 69 anos com um serrote em Alenquer e fica em prisão preventiva

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Vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira

Um homem de 47 anos ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido por tentativa de homicídio, em Meca, concelho de Alenquer.

Segundo comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito foi apanhado em flagrante no passado dia 17 de maio, após uma denúncia "de agressões com recurso a arma branca".

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, um homem de 69 anos, "com ferimentos graves", pelo que realizaram "os primeiros socorros" a fim de garantir a estabilização do ferido até à chegada dos Bombeiros Voluntários.

Os militares realizaram buscas nas imediações e localizaram o suspeito perto do local das agressões.

Segundo a Guarda, foi ainda encontrada a arma utilizada no ataque, "um serrote de corte de madeira".

A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde se encontra estável.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Loures, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.