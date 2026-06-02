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Pai que matou filho com a ajuda de outro familiar por causa de uma égua condenado a pena pesada

Agência Lusa , TFR
Há 33 min
Justiça
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Caso remonta a 10 de junho de 2025, num acampamento em Baldio das Ferrarias da Amareleja, durante uma discussão entre a vítima e o irmão arguido por causa de um negócio de uma égua

O Tribunal de Beja condenou esta terça-feira a penas de prisão de 23 e nove anos, respetivamente, um homem acusado do homicídio do filho há um ano, no concelho de Moura, e o irmão da vítima mortal.

Na leitura do acórdão, que decorreu esta manhã, o presidente do coletivo de juízes explicou que o arguido mais velho foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado agravado de um filho e a dois anos por detenção de arma proibida, o que dá, em cúmulo jurídico, os 23 anos de prisão.

Já o outro arguido, seu filho e irmão da vítima, foi considerado pelo tribunal cúmplice do homicídio qualificado agravado, sentenciado a nove anos de prisão, sendo absolvido dos restantes crimes pelos quais respondeu em tribunal.

O caso remonta a 10 de junho de 2025, num acampamento em Baldio das Ferrarias da Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja, durante uma discussão entre a vítima e o irmão arguido por causa de um negócio de uma égua.

Naquele dia, segundo o Ministério Público (MP), o pai, de 68 anos, disparou uma espingarda, atingindo o filho de 45 anos no abdómen, o que lhe provocou a morte, enquanto o arguido mais novo, de 35 anos, incentivou o progenitor a disparar contra o irmão.

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Temas: Prisão Homicidio Filho Amareleja Égua
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