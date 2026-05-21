Assaltavam lojas e roubavam eletricidade: GNR detém cinco suspeitos

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Um dos suspeitos ficou em prisão preventiva

Cinco homens, com idades entre os 17 e os 40 anos, foram detidos por furtos em estabelecimentos e de energia elétrica da rede pública, nos concelhos de Alcobaça e de Alenquer, informou esta quinta-feira a GNR.

Um dos detidos vai aguardar julgamento em prisão preventiva, adiantou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os cincos homens foram detidos no âmbito de uma investigação que decorria desde novembro de 2025 e que culminou, na terça-feira, com a detenção em flagrante dos suspeitos de furtos em estabelecimentos, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, e de energia elétrica, no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa.

Em comunicado, a GNR precisa que três dos homens, com idades entre os 17 e os 39 anos, são suspeitos de 15 crimes de furto em estabelecimentos comerciais em Alcobaça.

Destes três, dois têm antecedentes criminais por crimes contra o património. Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria, “a um foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva e os outros dois ficaram sujeitos a apresentações periódicas”, disse à agência Lusa o Comandante do Destacamento Territorial da GNR das Caldas da Rainha, Luís Ferreira.

No âmbito da operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha, foi ainda “detetada uma ligação ilegal à rede elétrica nacional, na localidade de Alenquer, o que motivou a detenção em flagrante delito de um homem de 40 anos e uma mulher de 36 anos, pelo crime de furto de energia elétrica nacional”, sendo que, nestes caso, “os detidos foram apenas notificados, não tendo sido presentes ao juiz”, explicou o comandante.

A GNR efetuou três buscas, duas domiciliárias e uma em veículo, nos concelhos de Alenquer e Alcobaça, das quais resultou a apreensão de uma dose de cocaína, uma dose de canábis, 220 euros em numerário, diversos pedaços de cablagem de fio de cobre descarnado, um seccionador de cabo elétrico de linha pública e diverso material associado a linhas elétricas públicas.

Na sequência das detenções, “foram ainda acionadas outras entidades para acompanhamento de situações de especial vulnerabilidade social de uma pessoa com deficiência motora e de uma criança, bem como para recolha de um animal de companhia”, refere um comunicado da GNR.

A ação contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Leiria e Lisboa, da Unidade de Intervenção (UI) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça e dos serviços veterinários da Câmara Municipal de Alcobaça.