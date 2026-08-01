Prisão preventiva para pai que violou a filha, a engravidou e lhe transmitiu doença

Há 1h e 33min

Homem foi detido esta sexta-feira e ouvido em primeiro interrogatório judicial já este sábado

O homem de 54 anos que engravidou a filha de 17, a quem transmitiu uma doença contagiosa de que era portador, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, avançou fonte policial à Lusa este sábado.

O homem, detido na quinta-feira em Lisboa, é suspeito de três crimes de abuso sexual e de um de propagação de doença contagiosa, foi ouvido este sábado em primeiro interrogatório pelo Tribunal de Portalegre, que decretou a medida de coação mais gravosa.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que os factos ocorreram em julho de 2025, quando o alegado agressor passava férias com a sua família, em Portalegre, e mais tarde, em setembro, quando transportava a filha de carro da escola para casa da mãe, em Queluz.

“Em resultado destes abusos, a menor acabou por engravidar, tendo a gestação do feto sido interrompida por aborto espontâneo”, adiantou a PJ na mesma nota.

Uma fonte desta polícia contactada pela agência Lusa indicou que o suspeito “veio a ser identificado como dador paterno” na sequência da realização de exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do seu pai.