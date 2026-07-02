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Jovem de 25 anos que roubou com violência várias idosas em Mafra fica em prisão preventiva

Daniela Rodrigues
Há 1h e 4min
GNR
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A investigação da GNR decorria desde abril e permitiu reunir indícios que apontam o suspeito como autor de diversos assaltos, dirigidos a vítimas idosas

Um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas da prática de vários crimes de roubo no concelho de Mafra, na sequência de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Mafra, da GNR.

A investigação decorria desde abril e permitiu reunir indícios que apontam o suspeito como autor de diversos assaltos, dirigidos a vítimas idosas.

Num dos episódios investigados, o suspeito terá abordado uma idosa na via pública, correndo na sua direção para lhe arrancar um fio de ouro do pescoço, colocando-se de imediato em fuga.

Noutro caso, o suspeito entrou num café onde se encontravam duas idosas a conversar. Recorrendo à força, arrancou-lhes fios e anéis, provocando-lhes ferimentos. Antes de abandonar o local, apoderou-se ainda de vários maços de tabaco e de moedas existentes no estabelecimento.

A GNR realizou uma operação policial nas zonas de Torres Vedras e Lisboa, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária, com o apoio da PSP.

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Durante as diligências, as autoridades apreenderam uma arma transformada, diversos fios e pulseiras suspeitos de terem origem nos roubos investigados, bem como um telemóvel.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Sintra, tendo o juiz de instrução determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O arguido, já com cadastro por crimes da mesma natureza,  foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Caxias, onde aguardará o desenrolar do processo.

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Temas: Prisão preventiva Mafra Roubo idosas Roubos violentos GNR
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