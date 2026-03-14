Prisão preventiva para oito estrangeiros detidos com 1.800 quilos de cocaína ao largo dos Açores

Agência Lusa , MM
Há 1h e 14min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)

PJ desantelou na quarta-feira uma rede criminosa de tráfico de droga para a Europa, via marítima, deteve oito pessoas e apreendeu cerca de 1.800 quilos de cocaína

Os oito estrangeiros detidos na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) numa embarcação de pesca, ao largo dos Açores, com 1.800 quilos de cocaína a bordo, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, foi revelado este sábado.

Fonte ligada ao processo adiantou este sábado à agência Lusa que os oito homens (quatro de nacionalidade brasileira, três surinameses e um neerlandês) foram presentes na sexta-feira ao juiz do Tribunal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, para primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Após o interrogatório, os detidos deram entrada no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, onde vão aguardar o desenrolar do processo, acrescentou.

A PJ informou na quarta-feira que desmantelou uma rede criminosa de tráfico de droga para a Europa, via marítima, deteve oito pessoas e apreendeu cerca de 1.800 quilos de cocaína.

Segundo a Judiciária, a operação “Survivor”, em colaboração com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, levou à deteção e posterior apreensão de uma embarcação de pesca, proveniente de um país da América Latina, a 450 milhas náuticas (pouco mais de 800 km) dos Açores, “em condições extremas de dificuldade” de navegação.

A operação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e iniciada este mês, levou ao “desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu”, usando para o efeito o pesqueiro.

No interior da embarcação, abordada por um navio da Marinha, foram encontrados oito homens e apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação e transporte de cocaína, adiantou a PJ.

A PJ acrescentou que, perante os indícios recolhidos, com a colaboração do seu Departamento de Investigação Criminal (DIC) dos Açores e em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada, “foram desenvolvidas diversas diligências de investigação para recolha de provas, com vista a parar a atividade ilícita que os mesmos vinham desenvolvendo durante os últimos dias”.

A investigação desenvolveu-se no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido – NCA (National Crime Agency), dos Estados Unidos – DEA (Drug Enforcement Administration) e JIATF-S (Joint Interagency Task Force South).

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Crime e Justiça

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