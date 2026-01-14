Prisão preventiva para jovem acusado de agressões aos avós nas Caldas da Rainha

Agência Lusa
Há 2h e 1min
Justiça

O jovem, “criado pelos avós” com os quais reside foi indiciado pelo DIAP de três crimes de violência doméstica agravados que têm como vítimas os avós e a mãe, que vive na mesma habitação “nos períodos que se encontra em Portugal

O Tribunal de Leiria determinou a prisão preventiva de um jovem de 20 anos, indiciado pela prática de três crimes de violência doméstica agravados sobre os avós e a mãe, nas Caldas da Rainha, informou hoje o Ministério Público (MP).

O jovem, “criado pelos avós” com os quais reside no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, foi indiciado pelo Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) local de três crimes de violência doméstica agravados que têm como vítimas os avós e a mãe, que vive na mesma habitação “nos períodos que se encontra em Portugal”.

De acordo com os indícios recolhidos, “pelo menos desde o ano de 2024, o arguido tem mantido um comportamento reiterado de agressões físicas, ameaças, insultos e intimidação, exercendo controlo e violência sobre as vítimas, no caso dos avós, pessoas particularmente vulneráveis em razão da idade”, pode ler-se na página da internet do Ministério Público de Leiria.

Acresce que, “devido à forte ligação afetiva ao arguido e ao medo que dele sentem, as vítimas, incluindo a mãe, tendem a desculpar e a negar a sua atuação”, acrescenta a mesma publicação.

Detido pela PSP, o jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual o juiz de instrução criminal determinou que este aguarde os ulteriores termos do processo em prisão preventiva, considerando “existir sério perigo de continuação da atividade criminosa”.

A medida de coação aplicada inclui ainda a proibição de contactos com as vítimas e sujeição a avaliação e acompanhamento psiquiátrico/psicológico.

O inquérito prossegue sob a direção do MP do DIAP de Caldas da Rainha, com a coadjuvação da PSP deste concelho.

