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Recluso foge da prisão nos Açores e é encontrado sentado numa pedra a 500 metros da cadeia

Daniela Rodrigues , com Agência Lusa
Há 43 min
Prisão

Homem está em prisão preventiva por roubo

Um recluso fugiu durante a manhã desta segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, nos Açores, tendo sido capturado cerca de uma hora depois.

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) disse à agência Lusa que a fuga do homem ocorreu ao início da manhã, mas "uma hora depois" elementos da guarda prisional acabariam por localizá-lo, "sentado numa pedra no mar".

Num comunicado enviado à Lusa, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informou que o recluso "subiu pela rede do pátio, tendo alcançado o exterior do estabelecimento prisional".

"A situação foi sempre acompanhada, ao momento, pelos elementos do corpo da guarda prisional que efetuaram disparos de dissuasão para o ar e recapturaram o recluso a, aproximadamente, 500 metros do estabelecimento", explicou.

O recluso, que foi "imediatamente recapturado", tem 34 anos e está em prisão preventiva pelo crime de roubo, segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O recluso "foi colocado em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o processo disciplinar e a sua afetação a regime de segurança", acrescentou.

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A DGRSP adiantou, entretanto, que a empresa a quem foram adjudicadas "as obras de reforço da segurança dos muros exteriores do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada aguarda a chegada dos materiais, do continente, para executar a obra".

Tendo em conta que o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada "só tem um pátio para recreio a céu aberto foi determinada, durante os períodos de recreio a que legalmente os reclusos têm direito, a presença de elementos do corpo da guarda prisional" junto aos locais "com maior fragilidade de segurança", acrescentou.

Temas: Prisão Ponta Delgada Guarda Prisional Fuga prisão Reinserção e Serviços Prisionais

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