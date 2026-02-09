William e Kate "profundamente preocupados" com as "constantes revelações" dos ficheiros Epstein

Há 2h e 10min

Emails e fotografias continuam a revelar a proximidade de Andrew Mountbatten-Windsor com Epstein

Os príncipes de Gales estão "profundamente preocupados" com as “revelações contínuas” nos arquivos relacionados com Jeffrey Epstein, avança a Sky News que cita aquela que é uma declaração pública inédita sobre o escândalo.

"Posso confirmar que o Príncipe e a Princesa têm estado profundamente preocupados com as revelações contínuas. Os seus pensamentos permanecem focados nas vítimas", afirmou um porta-voz do Palácio de Kensington aos jornalistas em Riade, antes da chegada de William à Arábia Saudita para uma visita oficial.

Desde a divulgação mais recente dos arquivos que os membros seniores da Família Real evitaram comentar, apesar de emails e fotografias que continuam a revelar a proximidade de Andrew Mountbatten-Windsor com Epstein.

O antigo duque afastou-se da vida pública em 2019 devido à pressão social pela sua amizade com Epstein, que se intensificou quando, em 2025, a norte-americana Virginia Giuffre publicou um livro de memórias onde detalha como o então príncipe abusou dela em pelo menos três ocasiões quando era menor de idade.

O irmão do rei, que nega as acusações, chegou a um acordo milionário em 2022 com Virginia Giuffre - que se suicidou em abril passado, aos 41 anos - em troca da retirada do processo civil. Além de lhe retirar os títulos, Carlos III ordenou-lhe que se mudasse na passada segunda-feira da sua mansão no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para uma residência na propriedade privada do soberano em Sandringham, no leste de Inglaterra.