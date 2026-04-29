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Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

Andreia Miranda
Há 21 min
Príncipes de Gales (DR)

William e Kate deixaram o povo em delírio quando saíram da Abadia de Westminster e percorreram as ruas de Londres na charrete Imperial State Landeau, construída em 1902 para o Rei Eduardo VII, a acenar à multidão.

William e Kate são pais dos príncipes George, Charlotte e Louis

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Foi há precisamente 15 anos que o príncipe William e Catherine "Kate" Middleton subiram ao altar na Abadia de Westminster, em Londres. Depois de sete anos de namoro, William pediu Kate em casamento em outubro de 2010, durante uma viagem privada ao Quénia, na África Oriental.

A 29 de abril de 2011, subiram ao altar perante cerca de 2.000 convidados numa cerimónia vista por milhões de pessoas por todo o mundo. O casamento de William e Kate contou com vários convidados políticos e outras figuras de Estado internacionais e não só. 

O casamento de William e Kate foi oficializado pelo Arcebispo da Cantuária da altura, Rowan Williams. A cerimónia foi conduzida pelo deão de Westminster, John Hall, enquanto o bispo de Londres, Richard Chartres, proferiu a homilia.

O número de convidados foi reduzido para 600 na altura do almoço, oferecido pela rainha Isabel II, no palácio de Buckingham e, quando chegou a altura do jantar, apenas 300 convidados tiveram o privilégio de ficar. 

Para assinalar o 15.º aniversário de casamento, os príncipes divulgaram uma fotografia em que surgem descontraídos, ao lado dos filhos, deitados na relva.

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Os agora príncipes de Gales são pais dos príncipes George, Charlotte e Louis, de 12, 11 e 8 anos.

Temas: Príncipe William Princesa Catherine Kate Middleton Príncipes de Gales
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