Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

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William e Kate deixaram o povo em delírio quando saíram da Abadia de Westminster e percorreram as ruas de Londres na charrete Imperial State Landeau, construída em 1902 para o Rei Eduardo VII, a acenar à multidão.

William e Kate são pais dos príncipes George, Charlotte e Louis

Foi há precisamente 15 anos que o príncipe William e Catherine "Kate" Middleton subiram ao altar na Abadia de Westminster, em Londres. Depois de sete anos de namoro, William pediu Kate em casamento em outubro de 2010, durante uma viagem privada ao Quénia, na África Oriental.

A 29 de abril de 2011, subiram ao altar perante cerca de 2.000 convidados numa cerimónia vista por milhões de pessoas por todo o mundo. O casamento de William e Kate contou com vários convidados políticos e outras figuras de Estado internacionais e não só.

O casamento de William e Kate foi oficializado pelo Arcebispo da Cantuária da altura, Rowan Williams. A cerimónia foi conduzida pelo deão de Westminster, John Hall, enquanto o bispo de Londres, Richard Chartres, proferiu a homilia.

O número de convidados foi reduzido para 600 na altura do almoço, oferecido pela rainha Isabel II, no palácio de Buckingham e, quando chegou a altura do jantar, apenas 300 convidados tiveram o privilégio de ficar.

Para assinalar o 15.º aniversário de casamento, os príncipes divulgaram uma fotografia em que surgem descontraídos, ao lado dos filhos, deitados na relva.

Wishing The Prince and Princess of Wales a very happy wedding anniversary!



Their Royal Highnesses were married here in the Abbey 15 years ago, #onthisday in 2011. pic.twitter.com/9tutzjYfRx — Westminster Abbey (@wabbey) April 29, 2026

Os agora príncipes de Gales são pais dos príncipes George, Charlotte e Louis, de 12, 11 e 8 anos.