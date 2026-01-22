Príncipe Harry emociona-se em tribunal por causa do "verdadeiro inferno" em que se tornou a vida de Meghan

Há 1h e 36min

Harry prestou depoimento emocionado num tribunal de Londres, denunciando que o Daily Mail tornou a vida de Meghan Markle um inferno através de práticas ilegais de recolha de informação

O príncipe Harry esforçou-se por conter as emoções enquanto concluía o seu depoimento num tribunal de Londres, na quarta-feira, como parte do seu processo contra a editora do Daily Mail por alegações de recolha ilegal de informação, dizendo que “fizeram da vida da minha mulher um verdadeiro inferno”.

O Duque de Sussex, de 41 anos, disse ao Tribunal Superior de Londres que “não teria podido queixar-se” das histórias dos tablóides que são centrais para a sua reivindicação na altura da publicação “por causa da instituição em que estava”.

Harry regressou dos Estados Unidos para prestar depoimento no processo civil, que começou na segunda-feira e deverá durar nove semanas.

É uma das sete figuras de alto perfil no Reino Unido — incluindo Elton John, David Furness e Elizabeth Hurley — a acusar a Associated Newspapers Limited (ANL) de alegadamente recolher informações através de práticas ilícitas, como a contratação de investigadores privados para ouvir mensagens de voz, escutas telefónicas e "obter" registos privados sensíveis através de fraude.

A editora do tablóide negou repetidamente qualquer irregularidade, insistindo que os seus jornalistas reportaram as histórias usando fontes legítimas. A editora também afirma que o grupo de queixosos apresentou as alegações demasiado tarde.

O duque chegou aos Tribunais Reais de Justiça por volta das 11:00 de quarta-feira, sorrindo e acenando para as multidões que se encontravam na rua. Assistiu aos procedimentos nos dois dias anteriores, sentado atrás da sua equipa jurídica junto com outros queixosos, antes de se tornar o primeiro a testemunhar – a segunda aparição em tribunal em três anos.

Num processo separado em 2023, tornou-se o primeiro membro sénior da família real britânica a prestar depoimento em mais de 130 anos.

A queixa específica do duque baseia-se em 14 artigos publicados entre 2001 e 2013, principalmente escritos por dois jornalistas, que lhe causaram “grande sofrimento” e não tinham “nenhum interesse público relevante”, de acordo com submissões escritas da sua equipa jurídica. O duque alega que essas histórias continham informações recolhidas através de táticas nefastas.

No seu depoimento, Harry disse que sempre teve “uma relação desconfortável” com a imprensa, mas que “não havia alternativa; fui condicionado a aceitar isso”.

Disse ainda que as histórias que contestou fazem parte de “uma perseguição interminável, uma campanha, uma obsessão em ter todos os aspectos da minha vida sob vigilância para poderem ultrapassar os concorrentes e levar-me a um estado de paranoia extremo, isolando-me e provavelmente querendo que recorresse a drogas e álcool para vender mais jornais”.

O duque disse também que iniciou o processo porque estava “determinado a responsabilizar a Associated, pelo bem de todos” e acreditava que a sua queixa era “do interesse público”.

Harry nega que amigos tenham fornecido informações

Prince Harry presta depoimento no seu processo de privacidade contra o editor do Daily Mail, no Tribunal Superior de Londres, quarta-feira, neste esboço de tribunal. Julia Quenzler/Reuters

Durante o interrogatório, Harry envolveu-se por vezes em trocas tensas com o advogado da ANL, Antony White, como quando foi questionado sobre se alguns dos jornalistas que escreveram as histórias poderiam ter passado tempo com o seu círculo social, que o advogado descreveu como “vazante”.

White sugeriu que os repórteres estavam nos mesmos eventos que ele e, como resultado, poderiam ter obtido informações para as histórias através desses meios, o que o duque contestou.

“Tendo vivido dentro deste sistema toda a minha vida… o tipo de informação que acaba nestes artigos não é o tipo de coisa sobre a qual eu estaria a falar”, afirmou Harry da testemunha.

“Não sou amigo de nenhum destes jornalistas. Nunca fui”, acrescentou.

White também sugeriu que Harry poderia ter reclamado sobre essas histórias na altura da publicação, mas optou por não o fazer. Harry respondeu dizendo que “não tinha permissão para reclamar”, citando o adágio da família real: “Nunca reclame, nunca explique”.

Ao concluir o seu depoimento na quarta-feira à tarde, Harry estava visivelmente emocionado ao falar sobre o impacto de processar a ANL, descrevendo-o como “uma experiência traumática recorrente”.

Disse que achava “fundamentalmente errado colocar-nos a todos nesta situação novamente quando tudo o que pedíamos era um pedido de desculpas e alguma responsabilização”.

“É uma experiência horrível e o pior é que, ao tomar uma posição e falar aqui… tornaram a vida da minha esposa um verdadeiro inferno”, continuou.

Após a audiência, o príncipe Harry disse em comunicado: “Hoje lembrámos ao Mail Group quem está em julgamento e porquê”.

Entretanto, um porta-voz do duque afirmou que “o interrogatório de hoje revelou a sua fraqueza: assertivo no tom, mas a colapsar imediatamente sob escrutínio de Prince Harry. A Associated não podia esperar para o tirar do banco das testemunhas, questionando-o por apenas 2 horas e evitando 10 dos seus 14 artigos por completo.”

O príncipe Harry assistirá aos procedimentos esta quinta-feira de manhã, para mostrar solidariedade com os outros queixosos, confirmou o porta-voz à CNN. Elizabeth Hurley deverá depor.

Na terça-feira, White disse que as alegações do grupo contra a empresa eram “pouco fundamentadas” e defendeu que os jornalistas da ANL fornecem “uma explicação convincente de um padrão de obtenção legítima de fontes”. Disse ainda que os pagamentos a detetives privados, citados pela equipa legal de Harry, eram “tentativas infundadas de criar um padrão onde não existe”.

O duque tem criticado há muito os jornais tablóides britânicos e as táticas usadas para cobrir a sua vida, envolvendo-se numa batalha de anos contra vários editores. Em confrontos anteriores com a imprensa, Harry lançou com sucesso processos legais contra a News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch e a Mirror Group Newspapers (MGN), após os quais recebeu pedidos de desculpas, admissão de irregularidades e indemnizações.

CNN’s Max Foster contribuiu para a reportagem.