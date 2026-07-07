Príncipe Harry perde processo sobre privacidade contra editora de tablóide britânico

Há 1h e 5min

O cantor Elton John e a atriz Elizabeth Hurley também faziam parte do grupo de celebridades que apresentou queixa devido a alegadas práticas ilegais por parte do Daily Mail para obter informações privadas

O duque de Sussex e outras seis pessoas perderam um processo de grande importância contra a editora do Daily Mail, relativo a alegações de recolha ilegal de informações. Todas as queixas foram indeferidas por um juiz do Supremo Tribunal do Reino Unido esta terça-feira, depois de o grupo não ter conseguido provar as alegações contra a Associated Newspapers Limited (ANL).

O juiz, Matthew Nicklin, afirmou num resumo da sua decisão que as alegações dos queixosos eram graves, mas que a suspeita não era suficiente. Referiu que os queixosos tinham de provar que a informação utilizada pela ANL nas suas notícias tinha sido obtida ilegalmente.

"O tribunal rejeitou o argumento de que, pelo simples facto de a informação ser privada e de a Associated não ter conseguido explicar de forma conclusiva como a tinha obtido, o artigo em questão tivesse necessariamente sido obtido de forma ilegal", escreveu o juiz.

O príncipe Harry, que chegou ao Reino Unido na segunda-feira à noite, foi uma das várias figuras de destaque que acusaram a ANL de recorrer a práticas ilegais nas suas publicações para a elaboração de reportagens entre 1993 e 2011. O grupo de nomes conhecidos incluía também o cantor Elton John e o seu marido, David Furness, bem como a atriz Elizabeth Hurley, a ativista Doreen Lawrence, a atriz Sadie Frost e o ex-político Simon Hughes.

A ANL acolheu com agrado a decisão do Tribunal Superior num comunicado, afirmando que se trata de "uma vitória esmagadora para o Daily Mail e os seus jornalistas".

"Em todos os casos, o juiz reconheceu a veracidade dos depoimentos dos nossos jornalistas sobre a forma como obtiveram as suas fontes. Trata-se de uma magnífica reabilitação do jornalismo do Daily Mail", afirmou a editora num comunicado divulgado pela agência de notícias britânica PA Media. "Como o acórdão demonstra claramente, todos os artigos foram redigidos com base em fontes legítimas."

A ANL expressou a sua gratidão ao juiz, acrescentando que procurarão "resolver as questões pendentes, incluindo a recuperação dos custos em que incorremos ao defender-nos contra este litígio flagrante".

A decisão judicial foi proferida no momento em que o filho mais novo do rei e quinto na linha de sucessão ao trono britânico iniciava uma semana de compromissos no Reino Unido para assinalar que falta um ano para os Jogos Invictus de 2027, em Birmingham. A sua esposa, Meghan, e os seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, não acompanharam o duque a Londres por motivos de segurança.

Pouco antes de a decisão judicial ser proferida, o príncipe Harry chegou ao centro de estudos Chatham House, em Londres, para o seu primeiro evento público da semana.

Durante o julgamento no início deste ano, que durou mais de dois meses, o tribunal ouviu as alegações de que a ANL se teria envolvido numa série de atividades ilegais, incluindo a contratação de investigadores privados para interceção de mensagens de voz, escutas telefónicas e obtenção fraudulenta de registos privados sensíveis através de engano.