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Rainha Isabel II estava "muito interessada" em que o filho André tivesse um "papel de destaque"

CNN , Christian Edwards
Há 17 min
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografado no Castelo de Windsor no ano passado, serviu como enviado comercial da Grã-Bretanha de 2001 a 2011 (Kirsty Wigglesworth/AP via CNN Newsource)
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Período de 10 anos em que o filho da rainha de exerceu funções como enviado comercial em análise

A falecida Rainha Isabel II estava "muito interessada" em que o seu filho André Mountbatten-Windsor assumisse um "papel de destaque" na promoção dos interesses nacionais da Grã-Bretanha, confirmou um antigo funcionário, de acordo com um conjunto de documentos relacionados com a nomeação do ex-príncipe como enviado comercial britânico em 2001.

Num memorando para o então secretário dos Negócios Estrangeiros, Robin Cook, datado de fevereiro de 2000, David Wright, então diretor executivo do organismo governamental British Trade International, pode ler-se que "o desejo da Rainha" era que Mountbatten-Windsor servisse como enviado comercial e que o cargo "se encaixaria bem" com o fim da sua carreira na Marinha Britânica.

A troca de mensagens foi detalhada num lote de documentos divulgados esta quinta-feira pelo governo britânico, relacionados com a nomeação de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, cargo do qual o ex-príncipe se afastou em 2011 devido aos seus laços com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

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Em fevereiro, os legisladores concordaram em publicar documentos relacionados com a nomeação de Mountbatten-Windsor para o cargo, dias depois de o príncipe, já em desgraça, ter sido brevemente detido por suspeita de má conduta em função pública.

A detenção de Mountbatten-Windsor ocorreu após o Departamento de Justiça dos EUA ter divulgado documentos relacionados com a sua investigação sobre Epstein, que levantaram questões sobre as relações do ex-príncipe com o financeiro enquanto era enviado para o comércio.

Na sequência da detenção, os Liberais Democratas britânicos, um partido da oposição, instaram o governo a divulgar todos os documentos relacionados com a criação do cargo de "Representante Especial para o Comércio e Investimento" e a nomeação de Mountbatten-Windsor para esse cargo.

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Temas: Príncipe André Reino Unido Monarquia Rainha Isabel II
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