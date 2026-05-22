Polícia faz apelo: Reino Unido quer saber tudo sobre o ex-príncipe André e pede ajuda ao público

Há 1h e 28min

Autoridades admitem uma investigação complexa, já que há uma "quantidade significativa de informações"

A polícia britânica que investiga André Mountbatten-Windsor renovou o seu apelo para que as pessoas se apresentem com informações sobre alegadas condutas impróprias relacionadas com o irmão mais novo do rei Carlos III.

A polícia do Vale do Tamisa afirmou esta sexta-feira que está a examinar "diversos aspetos de alegadas condutas impróprias" após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de ficheiros relacionados com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, e que está a falar com "várias" testemunhas.

Além das alegações de conduta imprópria, a polícia disse estar a investigar relatos de que uma mulher foi levada para uma morada em Windsor em 2010 "para fins sexuais". Em fevereiro, a polícia já tinha declarado estar ciente destes relatos e que estava a avaliar as informações.

Os investigadores contactaram os representantes legais da mulher e afirmaram que o caso será "levado a sério e tratado com cuidado" caso esta deseje apresentar-se.

"Reconhecemos o quão difícil pode ser falar sobre experiências desta natureza, e qualquer contacto com a polícia será guiado pelos seus desejos, quando e se se sentir pronta e capaz de o fazer", disse a polícia no seu comunicado em que apela a eventuais testemunhas.

O chefe assistente da polícia do Vale do Tamisa, Oliver Wright, afirmou que a investigação será "complexa", uma vez que os detetives estão a analisar uma "quantidade significativa de informações".

"Estamos empenhados em conduzir uma investigação completa, seguindo todas as linhas de investigação razoáveis, independentemente de onde nos levem", disse Wright. "Encorajamos qualquer pessoa que tenha informações a contactar-nos."

A polícia do Vale do Tamisa afirmou que está também a apoiar outras forças policiais de todo o país no contacto com as vítimas e sobreviventes de Epstein e apelou a que qualquer pessoa com informações relevantes se apresente.

"Sempre que estiverem prontos para colaborar connosco, a nossa porta estará sempre aberta", refere o comunicado.

Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe André, duque de York, foi detido por suspeita de má conduta em cargo público a 19 de fevereiro, após revelações sobre a sua relação com Epstein.

O homem de 66 anos não foi formalmente acusado e nega todas as alegações de irregularidades, insistindo que nunca testemunhou ou suspeitou de qualquer comportamento de que Epstein foi acusado.

A atualização policial ocorreu um dia depois de o governo britânico ter divulgado documentos que concluíam que não havia provas de que Mountbatten-Windsor tivesse sido investigado antes da sua nomeação como enviado comercial do Reino Unido, em 2001.

Mountbatten-Windsor demitiu-se do cargo uma década depois devido aos seus laços com Epstein, que tinha sido condenado em 2008 por aliciar uma menor para a prostituição.

Como enviado comercial, Mountbatten-Windsor viajou pelo mundo e encontrou-se com figuras importantes do mundo empresarial e governamental. Anteriormente, a polícia tinha declarado que estava a avaliar se ele partilhou informações confidenciais com o financeiro desonrado durante o período em que ocupou o cargo não remunerado.

O ex-príncipe foi o primeiro membro da família real britânica na história moderna a ser preso, um extraordinário desenvolvimento na longa controvérsia sobre os seus laços com Epstein. A polícia também fez buscas na sua casa em Sandringham, Norfolk, no leste de Inglaterra, e na sua antiga residência em Royal Lodge, em Berkshire. Foi libertado "sob investigação" ainda no mesmo dia.

Mountbatten-Windsor foi despojado do seu título real no ano passado, numa tentativa do rei de proteger a família real do escândalo.