Ex-príncipe André detido: o que sabemos até agora

A polícia deteve André Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de abuso de funções públicas, na sequência da divulgação pelo governo dos EUA de documentos que detalham os laços do antigo príncipe com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.
André Mountbatten-Windsor é o primeiro membro sénior da família real moderna a ser detido. O antigo príncipe negou todas as acusações e afirmou nunca ter testemunhado nem suspeitado de qualquer dos comportamentos de que Epstein foi acusado. Até ao momento, não comentou as recentes alegações de abuso de funções públicas.
Eis o que se sabe:
Detenção pela polícia: Mountbatten-Windsor foi detido por suspeita de abuso de funções públicas no âmbito da investigação às suas relações com Epstein. A Thames Valley Police informou que está a realizar buscas em moradas no condado de Berkshire – provavelmente na propriedade real em Windsor, a oeste de Londres, onde André residia anteriormente – e no condado de Norfolk, provavelmente na propriedade de Sandringham, no leste de Inglaterra.
Declaração do rei Charles: o rei Charles III disse ter recebido a notícia da detenção do irmão mais novo “com a mais profunda preocupação” e sublinhou que “a lei deve seguir o seu curso”. Entretanto, Charles afirmou: “A minha família e eu continuaremos a cumprir o nosso dever e serviço para com todos vós.”
Alegações de abuso de funções públicas: as alegações estão provavelmente relacionadas com a década em que Mountbatten-Windsor exerceu funções como enviado comercial do Reino Unido. Abandonou o cargo em 2011, na sequência das críticas à sua amizade com Epstein. Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA mostraram que o antigo príncipe manteve contactos com Epstein durante o seu período como enviado comercial.
Propriedade de Sandringham: Mountbatten-Windsor foi detido na propriedade de Sandringham, em Norfolk. Mudou-se para lá no início deste mês, depois de ter sido despejado da propriedade real em Windsor, onde residia desde 2003, por decisão do rei Charles III, seu irmão mais velho. Sandringham é também o local onde o príncipe Philip, pai de Mountbatten-Windsor, passou os últimos meses de vida antes de falecer em 2021.
André sob custódia: o antigo príncipe pode ser mantido sob custódia até 24 horas antes de a polícia o acusar formalmente ou o libertar. Se for suspeito de um crime grave, poderá permanecer detido até 96 horas. Não se sabe, até ao momento, onde Mountbatten-Windsor se encontra atualmente.