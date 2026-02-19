Ex-príncipe André detido: o que sabemos até agora

Há 2h e 19min

A polícia deteve André Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de abuso de funções públicas, na sequência da divulgação pelo governo dos EUA de documentos que detalham os laços do antigo príncipe com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

André Mountbatten-Windsor é o primeiro membro sénior da família real moderna a ser detido. O antigo príncipe negou todas as acusações e afirmou nunca ter testemunhado nem suspeitado de qualquer dos comportamentos de que Epstein foi acusado. Até ao momento, não comentou as recentes alegações de abuso de funções públicas.

Eis o que se sabe: