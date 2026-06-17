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Princesa herdeira da Noruega submetida a transplante pulmonar após agravamento de doença respiratória

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 3min
Mette-Marit, pincesa herdeira da Noruega. AP
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O anúncio da intervenção surgiu dois dias depois de um tribunal de Oslo ter condenado o filho da princesa, Marius Borg Høiby, de 29 anos, a quatro anos de prisão por mais de 30 crimes

A Casa Real da Noruega confirmou esta quarta-feira que a princesa herdeira Mette-Marit foi submetida a um transplante pulmonar, classificando a intervenção como bem-sucedida. A informação foi divulgada num comunicado do palácio, que não detalhou o local nem as circunstâncias da operação.

Mette-Marit, de 52 anos, foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar, uma doença que provoca a cicatrização dos pulmões e dificuldades respiratórias progressivas. 

O anúncio da intervenção surgiu dois dias depois de um tribunal de Oslo ter condenado o filho da princesa, Marius Borg Høiby, de 29 anos, a quatro anos de prisão por dois casos de violação e por mais 32 crimes. O tribunal absolveu-o de outras duas acusações de violação, tendo ainda sido condenado por violência doméstica reiterada contra uma ex-namorada, infrações rodoviárias e ameaças.

Høiby, que não integra oficialmente a família real nem possui emprego fixo, negou as acusações mais graves e já anunciou que vai recorrer da decisão.

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Perante a situação de saúde da princesa herdeira, o príncipe herdeiro Haakon reduziu esta semana a sua agenda oficial para poder acompanhar a mulher. O palácio indicou que o futuro rei cancelou compromissos previstos e que iria ajustar as suas funções institucionais para estar mais presente durante este período, que considera particularmente delicado.

"Devido à saúde da princesa herdeira, o príncipe herdeiro ajustará a sua agenda no futuro para que possa passar mais tempo com sua esposa", referiu o palácio à agência de notícias AFP por e-mail na terça-feira.

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Temas: Princesa herdeira da Noruega Transplante pulmonar Mette-Marit Fibrose pulmonar

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