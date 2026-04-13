Britney Spears internada em clínica de reabilitação semanas depois de detenção nos EUA

CNN Portugal , AM
Há 1h e 35min
Britney Spears em 2018 (AP)

 

 

Cantora entrou voluntariamente numa clínica de reabilitação após ter sido detida por suspeita de condução sob efeito de álcool e drogas nos Estados Unidos

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Britney Spears deu entrada voluntária numa clínica de reabilitação, após ter sido detida por suspeita de condução sob efeito de álcool e drogas, confirmou um representante da cantora à revista Rolling Stone.

A decisão surge pouco mais de um mês depois da detenção, ocorrida a 4 de março, fora do condado de Los Angeles. Na altura, um porta-voz da California Highway Patrol disse à Rolling Stone que os agentes suspeitaram que Spears conduzia sob influência de álcool e drogas.

"A Sra. Spears apresentava sinais de embriaguez e foi submetida a uma série de testes de sobriedade no local. A Sra. Spears foi posteriormente detida por violação da secção 23152(g) do Código da Estrada da Califórnia, por conduzir sob a influência de uma combinação de drogas e álcool, e foi levada para a prisão principal do condado de Ventura".

A cantora foi detida e libertada horas depois.

Na altura da detenção, um representante de Spears garantiu que a artista precisava de uma “mudança há muito necessária” na sua vida e estava determinada a procurar ajuda.

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"Este foi um incidente infeliz que é completamente inaceitável. A Britney vai tomar as medidas certas e cumprir a lei, e esperamos que este seja o primeiro passo de uma mudança há muito necessária na sua vida. Esperamos que consiga obter a ajuda e o apoio de que precisa durante este momento difícil. Os seus familiares e amigos vão delinear um plano necessário para garantir o seu bem-estar e sucesso”, acrescentou.

Mais tarde, Spears quebrou o silêncio sobre a detenção, agradecendo o apoio recebido, pedindo aos fãs que "sejam gentis".

Temas: Princesa da Pop Drogas Britney Spears

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