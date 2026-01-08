Primeiro-ministro garante que ministra da Saúde vai continuar no Governo

Agência Lusa , MCC
Ontem às 16:33
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins (LUSA)

Garantia foi dada no debate quinzenal que está a decorrer da Assembleia da República depois da competência de Ana Paula Martins ser posta em causa

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta quinta-feira que a ministra da Saúde vai continuar no Governo, depois de o Chega acusar Ana Paula Martins de incompetência após a morte de três pessoas alegadamente por atrasos na assistência médica.

“Os problemas da saúde não se resolvem com demissões nem com jogadas políticas e político-partidárias. Resolvem-se com convicção, com competência, com insistência, com resiliência, e é para isso que este Governo, este primeiro-ministro e a ministra da Saúde estão no Governo e vão continuar no Governo”, afirmou o chefe do executivo, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Antes, o deputado do Chega Pedro Pinto tinha questionado Montenegro se ia demitir a ministra da Saúde, que acusou de incompetência.

Temas: Primeiro-ministro Ministra da Saúde Ana Paula Martins

